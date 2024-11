‘El Mimoso’, exvocalista de la Banda El Recodo, niega detención: ‘Me andan levantando falsos’

Luis Antonio López Flores, el cantante de música regional mexicana mejor conocido como “El Mimoso”, finalmente habló luego de los rumores sobre su presunta detención, tras las acusaciones de violencia doméstica.

En enero, María Elena Delfín Valdez acusó al exvocalista de la Banda El Recodo por agresiones físicas y psicológicas; sin embargo, “El Mimoso” negó estar detenido en un reciente video compartido en sus redes sociales.

“Créanme que me he portado de una manera muy tranquila, he tratado de seguir con mis proyectos, pero veo que a mucha gente no le está agradando el éxito que estoy viviendo en mi carrera... me andan levantando falsos rumores de que me detuvieron”, dijo en un live de Facebook.

Información en desarrollo...