‘Si tú no vuelves’ ... y volvió Miguel Bosé a México: Preventa, sedes y fechas de sus conciertos

“Pero cuando tu boca, me toca, me pone y me provoca”: ¿Alguien no recuerda esta canción? Se trata de ‘Morena mía’, de Miguel Bosé, quien anunció una gira de conciertos en México donde visita diez ciudades gracias a su ‘Importante tour 2025-2026′.

No solo son festivales de música como el Vive Latino 2025 o el Pal’ Norte 2025, también los artistas en solitario se presentan en escenarios importantes en nuestro país y ese es el caso del intérprete de ‘Si tú no vuelves’.

Recordemos que Miguel Bosé vivió un episodio de violencia en su casa en la CDMX después de ser atado y asaltado por un grupo de personas en la capital mexicana el pasado diciembre, además de esto, el español también desató polémica al descartar la existencia del cambio climático.

Miguel Bosé llega a México por su gira 'Importante tour'. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

Miguel Bosé: Fechas y sedes de sus conciertos en México

Miguel Bosé inicia su gira el 27 de febrero de 2025 con un concierto en Querétaro, estas son todas las fechas y las sedes de sus presentaciones en tierras aztecas.

27 de febrero de 2025 : Centro de Congresos en Querétaro.

: Centro de Congresos en Querétaro. 1 de marzo de 2025 : Plaza de toros en Aguascalientes.

: Plaza de toros en Aguascalientes. 5 de marzo de 2025 : Foro GNP Seguros en Mérida.

: Foro GNP Seguros en Mérida. 8 de marzo de 2025 : Auditorio GNP Seguros.

: Auditorio GNP Seguros. 14 y 15 de marzo de 2025 : Auditorio Nacional en la Ciudad de México.

: Auditorio Nacional en la Ciudad de México. 20 de marzo de 2025 : Auditorio Citibanamex en Monterrey.

: Auditorio Citibanamex en Monterrey. 27 de marzo de 2025 : Auditorio Telmex en Guadalajara.

: Auditorio Telmex en Guadalajara. 29 de marzo de 2025 : El domo en San Luis Potosí.

: El domo en San Luis Potosí. 5 de abril de 2025 : World Trade Center en Veracruz.

: World Trade Center en Veracruz. 17 de mayo de 2025: Poiforum en León.

Miguel Bosé confirma fechas para sus conciertos en México. (Foto: Instagram @ocesa)

Fecha de preventa de los conciertos de Miguel Bosé en México

“Y como un lobo voy detrás de”... los boletos para los conciertos de Miguel Bosé, aunque por el momento no se conocen los costos oficiales (ni oficiales) para sus presentaciones, se tiene una fecha para la preventa.

La venta anticipada para adquirir los tickets está programada para el jueves 21 de noviembre sin confirmar un horario. Esta ocasión son dos las plataformas donde se adquieren las entradas, una es Ticketmaster y la otra es E-Ticket (varía por sede).

En ambos casos requieres de una cuenta bancaria en la institución CitiBanamex para poder finalizar la compra y tienes el beneficio de extender los pagos a 3 meses sin intereses.

La venta general para todas las presentaciones del cantante español es el 22 de noviembre, nuevamente no se reveló el horario de inicio.