Olivia Rodrigo abre nueva fecha en CDMX: Lista de precios oficiales de los boletos

“Do you get déjà vu...”: Una sola fecha de Olivia Rodrigo en la CDMX no bastó y la cantante anunció un segundo concierto en el Estadio GNP Seguros, siendo tres sus presentaciones confirmadas en nuestro país.

La venta general (no hubo preventa) del primer show de la intérprete de ‘Vampire’ estaba programada para hoy, pero gracias a la alta demanda, Ticketmaster habilitó la compra para otra fecha más, la cual ya está disponible para que puedas entrar y comprar tus boletos, siendo así ya tres los lugares para poder estar frente a la artista cuando salga al escenario.

Olivia Rodrigo confirmó tres conciertos en México, uno en el Pal' Norte y dos en la CDMX. (Foto: Instagram @oliviarodrigo)

¿Cuánto cuestan los boletos para los conciertos de Olivia Rodrigo en la CDMX?

No solo en el Pal’ Norte 2025 en Monterrey, Olivia Rodrigo viene a la CDMX y fue hasta este martes que pudimos conocer los precios oficiales para sus presentaciones en el Estadio GNP Seguros y son los siguientes (con cargos):

Naranja C : 951 pesos.

: 951 pesos. Verde C : Mil 195 pesos.

: Mil 195 pesos. Naranja B : Mil 439 pesos.

: Mil 439 pesos. General B : 2 mil 781 pesos.

: 2 mil 781 pesos. Verde B : Mil 927 pesos.

: Mil 927 pesos. Zona GNP : 2 mil 781 pesos.

: 2 mil 781 pesos. Azul : 3 mil 613 pesos.

: 3 mil 613 pesos. Morado : 3 mil 635 pesos.

: 3 mil 635 pesos. Rosa : 4 mil pesos.

: 4 mil pesos. Gold : 6 mil 863 pesos.

: 6 mil 863 pesos. Platino: 5 mil 343 pesos.

Para acceder a la fila virtual no se requiere tener ninguna cuenta bancaria en específico, solo un perfil en la plataforma Ticketmaster y listo.

Estos son los detalles de los conciertos de Olivia Rodrigo en la CDMX. (Foto: Especial El Financiero)

¿Cuándo son los conciertos de Olivia Rodrigo en el Estadio GNP Seguros?

La primera presentación de Olivia Rodrigo en la capital mexicana se programó para el miércoles 2 de abril de 2025, pero este 19 de noviembre se anunció el segundo concierto de la cantante.

La nueva fecha es para el jueves 3 de abril de 2025, de acuerdo con Ticketmaster, el inicio del show es a las 21:00 horas.

En ambas presentaciones, la intérprete de ‘Favorite crime’ está acompañada por St. Vincent, quien abrirá el espectáculo y que recientemente estuvo en el Corona Capital 2024 al lado de artistas como Green Day y Paul McCartney.

Oliva Rodrigo se presenta el 2 de abril de 2025 en el Estadio GNP Seguros. (Foto: Instagram @ocesa)

¿Cómo va la fila virtual para la segunda fecha de Olivia Rodrigo en la CDMX?

Ningún fan de Olivia Rodrigo quiere perderse sus presentaciones en nuestro país, especialmente porque cuando un artista internacional visita México siempre queda de la duda respecto a cuando volverá.

La Fila virtual de la venta general de boletos para la cantante estadounidense alcanzó más de 100 mil personas en espera en busca del preciado ticket.

La fila virtual del concierto de Olivia Rodrigo llegó a más de 100 mil personas en espera. (Foto: Captura Ticketmaster)

Olivia Rodrigo en Pal’ Norte 2025: ¿Cuánto cuesta un boleto para el festival?

Si ya no alcanzaste boleto para alguno de los conciertos de Olivia Rodrigo en el Estadio GNP Seguros, todavía tienes una opción y es acudir al festival Tecate Pal Norte, donde ella se presenta el domingo 6 de abril de 2025.

Tienes dos opciones si quieres asistir al evento de música, específicamente a ver a la intérprete de ‘Good 4 u’, la primera es comprar el boleto por día y la otra es adquirir alguna opción de abono (acceso los tres días), estos son los costos.

Abono general (tres días del festival): 6 mil 575 pesos.

Abono ascendente: 12 mil 547 pesos.

Boleto por día (General domingo 6 de abril): 2 mil 800 pesos.