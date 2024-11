Olivia Rodrigo en CDMX: Fecha, venta general y todo lo que debes saber de su concierto

“Bleedin me dry, like a goddamn vampire”: Olivia Rodrigo anunció un concierto en CDMX para 2025 gracias a su GUTS World Tours Spilled, aquí te dejamos todos los detalles de la fecha, venta general y sede para que no te vayas a perder de nada y así asistir a verla sin ningún tipo de contratiempo.

Si bien ella confirmó su asistencia al festival Tecate Pa’l Norte 2025, faltaba la noticia acerca de su visita a la capital mexicana y la artista decidió consentir a sus fans con una presentación más nuestro país.

Olivia Rodrigo se presenta en México en 2025. (Foto: Instagram @oliviarodrigo)

¿Cuándo y dónde es el concierto de Olivia Rodrigo en la CDMX?

La intérprete de ‘Traitor’ se presenta en tierras aztecas el próximo miércoles 2 de abril de 2025, por lo que todavía estaremos a la espera de poder verla subir al escenario.

No obstante, su visita será en uno de los recintos con mayor capacidad en la CDMX, se trata del Estadio GNP Seguros, anteriormente llamado Foro Sol.

La dirección del inmueble es Viaducto Río de la Piedad S/N, Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México y las estaciones del Metro más cercanas al recinto son Ciudad deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9 (la café).

Olivia Rodrigo no es la única en subirse al escenario del Estadio GNP Seguros en esas fechas porque la artista invitada para su presentación es St. Vincent, conocida por canciones como ‘Los Ageless’, ‘Broken man’, ‘Big time nothing’, ¿New York’ y ‘Flea’.

Olivia Rodrigo se presenta en el Estadio GNP Seguros. (Foto: Instagram @oliviarodrigo)

¿Cuándo inicia la venta de boletos para la presentación de Olivia Rodrigo?

En el anuncio oficial de Ocesa donde confirma el concierto de Olivia Rodrigo en la Ciudad de México, no se señaló ninguna fecha de preventa, aunque esto sea casi ‘tradicional’ en el proceso de venta de tickets para este tipo de eventos.

Sin embargo, sí se reveló la venta general de los boletos, la cual es el martes 19 de noviembre, a partir de las 14:00 horas del tiempo del centro de México.

Por ahora no se precisó si se requiere de alguna cuenta bancaria en específico, pero se precisó que las entradas se deben adquirir en la plataforma digital de Ticketmaster, para la cual si necesitas estar registrado.

Oliva Rodrigo se presenta el 2 de abril en el Estadio GNP Seguros. (Foto: Instagram @ocesa)

¿Cuánto cuesta un boleto para ver a Olivia Rodrigo en el Pal’ Norte 2025?

Hasta el momento no se tienen detalles del costo de los tickets para ver a la intérprete de ‘Deja vu’ en el Estadio GNP, pero sí deseas verla en el Tecate Pal’ Norte, esto te costaría (es necesario destacar que ella se presenta el domingo 6 de abril de 2025).

Abono general (tres días del festival): 6 mil 575 pesos.

Abono ascendente: 12 mil 547 pesos.

Boleto por día (General domingo 6 de abril): 2 mil 800 pesos.