¿Qué dice ‘+57’, polémica canción de Karol G que comentó hasta el presidente de Colombia?

La cantante colombiana Karol G se mostró este lunes “muy afectada” por las críticas recibidas a su nueva canción junto a otras estrellas del reguetón de Colombia, y aseguró que “desafortunadamente, se sacó de contexto la letra”, criticada por su sexualización a menores de edad.

“En este caso, desafortunadamente, se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente. Ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva, pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta que todavía tengo mucho por aprender”, escribió en una historia compartida en su cuenta Instagram.

¿Qué dice ‘+57’, polémica canción de Karol G?

La canción ‘+57’, en referencia al prefijo telefónico de Colombia, salió el jueves y participan en ella Karol G, Feid, Maluma, J Balvin, Ryan Castro y Blessd.

La controversia llegó con la publicación de una reseña de la revista Rolling Stone en Español, que alertó: “el aspecto más preocupante de ‘+57‘ es su letra. En un momento Feid y Maluma cantan: ’una mamacita desde los fourteen [catorce]/Entra a la disco y se siente ki/Mami, estos shots yo me los doy por ti”.

Karol G, Feid, Maluma, J Balvin, Ryan Castro y Blessd lanzaron '+57'. (Foto: @karolg).

También se sumaron voces en redes sociales cuestionando este aspecto, y algunos colectivos feministas recodaron que “esto, en una ciudad como Medellín, con un grave problema de explotación sexual infantil”.

El propio presidente colombiano, Gustavo Petro, escribió un mensaje en su cuenta de X en referencia a la polémica considerando que “está bien el debate cultural” y defendió que “hay una confrontación cultural entre la superficie y el fondo de las cosas que la juventud está librando en sus barrios”.

Esta bien el debate cultural.



Hay una confrontación cultural entre la superficie y el fondo de las cosas que la juventud está librando en sus barrios. https://t.co/NmMjxXFeQ3 — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 9, 2024

¿Qué dijo Karol G de su canción ‘+57’?

“Como artistas, estamos expuestos a la opinión pública, y a las interpretaciones individuales de personas que nos quieres y personas que difiere de lo que hacemos”, agregó la cantante en sus redes sociales.

También dijo sentir “mucha frustración por la desinformación que se ha dado”, después de que circulara un mensaje escrito en su cuenta de X en la que supuestamente hacía referencia a esta polémica y que después fue eliminado, algo que nunca pasó según la artista.

Karol G pidió disculpas por la canción '+57'.

“Me siento muy afectada y me disculpo de corazón”, escribió.

Por último, dijo: “Siempre agradecida con quienes me siguen y me apoyan, quienes conocen mi proyecto, las intenciones de mi trabajo y las causas cercanas a mi corazón, esas que me mueven, apasionan y por las que trabajo día a día con amor y responsabilidad”.

Letra completa de ‘+57’

Le dijo al novio que se iba a dormir ya,

pero su amiga le dañó la mente.

Las 2:30 se empezó a maquillar,

dijo que llegaba en 20′, apagó el cel pa' no dejarse pillar.

La baby es mala, pero inteligente,

y aunque esa bebita tiene dueño, ella sale cuando quiera.

La nota está subiendo, y ella perreando esa borrachera,

pasa el chorro boca a boca, lo enrola y lo prende.

Y si le preguntan si tiene novio, depende.

Aquí lo que hay es exotic, pepa, guaro, Hpnotiq.

Un parche rela, te ofrezco something.

Pa' tomar, estás voladita, no te van a pillar.

Una mamacita desde los fourteen,

entra a la disco y se le siente el ki.

Mami, estos shots yo me los doy por ti,

eso allá atrás está gigante, delicadito', cógelo, qué aguante.

Mamacita desde los fourteen,

entra a la disco y se le siente el ki.

Mami, estos shots yo me los doy por ti,

es mucho lo que abajo carga, en el maki no cabe la nalga.

Ella tiene to' los códigos,

escucha 2Pac y ese culito es notorio.

Le echo en el abdomen la cremita de Oreo,

pa' gastarle en el tubo.

No la cartelean ni en el Q’hubo,

culo grande, culo grandote.

Shortes Machine pa' que todo eso se note.

Le tiro la labia pa' que se me empelote,

me voy sin casco con ese tote.

En la BlackBerry guardo tu PIN,

si tiene una liendra, soy el remix.

Esa boquita, pa' darle unos kiss,

yo la llamé pa' que pun, pa' que tin.

Y aunque esa bebita tiene dueño, ella sale cuando quiera,

la nota está subiendo y ella perreando en la borrachera.

Pasa el chorro boca a boca, lo enrola y lo prende,

y si le preguntan si tiene novio, depende.

El culo es de ella y por ende se prende,

ella sabe con quién se atiende.

Parece inocente, esos ojitos mienten,

y al gatito lo tiene “depende”.

Chupando bombón, mamacita esa grilla,

en la disco nunca está en la silla.

Pa' la buena suerte, tanguita amarilla,

acicalaíta' por si alguien la pilla.

La gorra puesta, visajosa pa' salirle a usted bien chimba,

esa sonrisa en su boquita me confirma

que ese culito suyo es mío con sello y firma.

Si se demora el novio, aplíquele la misma,

porque yo la rompo y ese parcero al lado mío es mero tonto.

Si está muy loco el fierro, yo se lo monto,

porque en Medallo soy como Drake en Toronto.

Da-dame ubi, dame time y yo le llego,

me mira y se la entrego toda, ella no quiere boda.

Dice que coma callado y que coma ciego,

el sexo tiene código, que plata mata bonito.

Tiene lo suyo, ella no quiere jugar,

conmigo se quiere quedar.

Me habla la real, está jugando a federball,

son las 11 p. m., saca ese culo a pasear.

Rompe, rompe, rompe y dale a todo, ma, que nadie te pare,

pide una de Ovy On The Drums, los novios no valen.

En la disco, marihuana, trago y jale,

tu novio, el chistoso, que le pare y le baje.

Quiere sentirse mujer,

quiere volver a sentir que está bella.

Y aunque esa bebita tiene dueño, ella sale cuando quiera,

la nota está subiendo y ella perreando esa borrachera.

Pasa el chorro boca a boca, lo enrola y lo prende,

y si le preguntan si tiene novio, depende.