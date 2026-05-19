Que todos podamos algún día ser maestros de algo

En memoria de Pita y Rique, mis primeros y grandes maestros.

En medio del vertiginoso cambio tecnológico de nuestra época, donde la inteligencia artificial pareciera reescribir diariamente las reglas del trabajo, la educación y la creatividad humana, hay una verdad profundamente esperanzadora que merece celebrarse en este “Día del Maestro”: nunca había sido tan valioso enseñar.

Los nuevos debates sobre automatización, inteligencia artificial y transformación laboral suelen venir acompañados de cierto tipo de ansiedad que los vendedores de espejitos aprovechan al máximo. Sin embargo, detrás de todo ello emerge también una oportunidad extraordinaria: la reivindicación del conocimiento humano vivido, de la experiencia compartida y de la capacidad y privilegio de poder formar a otros.

Quizá sea justo ese el mayor privilegio de una vida profesional y no simplemente acumular diplomas, éxitos, títulos o reconocimientos, sino llegar al momento en que uno puede convertirse plenamente en maestro de algo.

Porque enseñar es quizás una de las formas más completas y sofisticadas de trascender.

La inteligencia artificial podrá automatizar cálculos, generar código, redactar textos o analizar datos a velocidades antes inimaginables; pero sigue dependiendo de aquello que durante milenios ha definido a la civilización: la transmisión humana de la experiencia, el criterio, la intuición, la ética, el significado y la apreciación del hermoso en las artes.

Los grandes pedagogos de la historia entendieron esto mucho antes que nosotros.

Confucio enseñaba que la educación era el camino para construir armonía social y virtud personal. Socrates descubrió que enseñar no consiste en imponer respuestas, sino en despertar preguntas.

Aristotle comprendió que la experiencia práctica era inseparable del conocimiento. Chanakya formó generaciones enteras entendiendo que la educación debía preparar para la vida real y el servicio público. Rabindranath Tagore imaginó una educación basada en creatividad, libertad y sensibilidad humana. Ibn Sina, conocido en Occidente como Avicena, integró ciencia, medicina y filosofía como parte de una formación integral. Ibn Khaldun entendió siglos antes que muchos modernos cómo el aprendizaje construye civilizaciones enteras. Maria Montessori revolucionó la manera de entender el desarrollo infantil a través de la autonomía y la observación.Paulo Freire recordó que educar también es liberar. Y John Dewey insistió en que aprendemos verdaderamente cuando conectamos conocimiento con experiencia.

Todos ellos compartían una intuición poderosa: la educación no es únicamente transferencia de información. Es una forma exquisita de formación humana.

Por eso, incluso en plena era de algoritmos y modelos generativos, el verdadero valor del maestro aumenta.

Hoy un buen profesor ya no es solamente quien domina contenidos. Es quien ayuda a “toca” y navegar en la incertidumbre. Quien conecta disciplinas. Quien ilustra e inspira curiosidad. Quien enseña a aprender continuamente. Quien comparte cicatrices intelectuales, fracasos, criterio y visión.

En un mundo donde las herramientas cambian cada seis meses, la experiencia humana se convierte justamente, en la infraestructura más crítica.

Quizá por ello, el futuro pertenezca menos a quienes acumulen información y más a quienes sepan acompañar procesos de transformación.

Ser maestro no depende exclusivamente de un salón de clases. También enseña quien dirige un taller, quien forma ingenieros, quien transmite un oficio, quien guía un laboratorio, quien acompaña un proyecto, quien inspira a sus hijos o quien comparte generosamente lo aprendido tras décadas de trabajo.

Todos deberíamos aspirar algún día a tener algo digno de enseñar. Porque cuando la experiencia madura y se comparte, deja de ser únicamente biografía personal y se convierte en patrimonio colectivo.

Y tal vez ahí reside una de las formas más profundas y marvillosas de inmortalidad humana.