‘El Mimoso’ responde a acusaciones de su esposa por violencia: ‘Ni a ella ni a nadie’

María Elena Delfín Valdez, esposa del cantante ‘El Mimoso’, lo señaló en redes sociales de violencia física y emocional en su contra, e incluso aseguró que existían dos carpetas de investigación por el caso que las autoridades de Nuevo León no han resuelto.

Ahora, es el artista reconocido por ser exvocalista de la Banda El Recodo quien respondió los señalamientos de su aún esposa, negando categóricamente haberla agredido, y mencionó cuál era el verdadero problema con Elena Delfín, mismo que apunta a ser de índole económica.

El cantante 'El Mimoso' fue denunciado por su esposa de agresiones físicas y emocionales. (Foto: Facebook @ElMimosoOficial)

‘El Mimoso’ niega haber agredido a su esposa

Durante una transmisión en vivo desde su perfil de Facebook, el cantante aseguró que en ningún momento ha agredido, ni a su todavía esposa, ni a ninguna mujer.

“Que Dios en este momento me quite la vida si yo (la) he tocado de una manera violenta (a Elena Delfín). Ni a ella ni a nadie en la vida. Nunca me atrevería a tocar de esa manera a una mujer, esta es una acusación muy grave, muy fuerte en mi contra”, aseguró el cantante de ‘Que te ruegue quien te quiera’.

A lo largo de los ocho minutos que dura su video, reitera en diferentes ocasiones que él nunca ha agredido a ninguna mujer, y menos de la forma en que su esposa señaló a través de sus redes sociales.

“Esa acusación que están haciendo en mi contra, sí es muy grave (…) jamás en la vida he violentado de esa manera a una mujer (…) para mí la mujer lo es todo, créanme, y lo digo desde el fondo de mi corazón, amo a las mujeres, mis respetos para todas ellas y de verdad aquellas que han sufrido ese maltrato lo siento; siento muchísimo que pasen una situación así”, volvió a decir.

‘El Mimoso’ asegura que problemas con su esposa son económicos

De igual forma, el intérprete de ‘Te presumo’ mencionó que lejos de que existieran agresiones físicas contra su esposa, el verdadero problema surgió a raíz de lo económico, aunque no ahondó en muchos detalles.

“Este es un tema, creo yo, que va más allá, como se los decía, hacia lo legal que en su momento se tiene que hacer, creo que más que el problema como lo menciona (su esposa) físico, psicológico, no lo es; el problema es económico”, aseguró.

Luis Antonio López explicó que él ha trabajado por mucho tiempo para tener lo que hasta ahora ha conseguido, y el hecho de que su pareja le pidiera constante dinero le parecía injusto.

La esposa de 'El Mimoso' asegura que las autoridades hacen caso omiso a sus denuncias. (Foto: Facebook @ElMimosoOficial)

“La verdad ahí sí yo tuve que poner un alto a lo económico. Durante tantos años me ha costado trabajo llegar hasta el lugar donde me ha puesto la vida, y las cosas que están sucediendo me las he ganado a base de esfuerzo. Y sinceramente ahí si hay una parte que no se me hace justa, que yo tenga que estar soltando, y soltando, y soltando, eso fue lo que sí, (a) lo que tuve que poner un alto”, señaló.

Esposa de ‘El Mimoso’ lo señala de ejercer violencia sobre ella

A través de un video subido a su perfil de Instagram, María Elena Delfín Valdez, esposa de ‘El Mimoso’, aseguró que el cantante ejerció violencia física sobre ella.

“Temo por mi vida y las autoridades de Nuevo León no hacen nada”, explicó la mujer. “Recurro a este medio porque ya hice un llamado a las autoridades de Monterrey, existen dos carpetas de investigación, las cuales han hecho caso omiso, no sé si es porque sea figura pública”, agregó, dando el número de cada una.

Publicación de la esposa de 'El Mimoso' en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

“Si algo me sucede es completamente responsabilidad de él”, argumentó.

Posteriormente, escribió a través de sus historias en la misma red social que, si no había hecho pública su situación, fue “por miedo a las consecuencias, por vergüenza me quedaba callada y dejé de compartirles, pero aquí estoy dándole la cara a mi realidad”.