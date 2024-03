¿El ‘vicio del Huitlacoche’? Carín León recibe críticas por decir que quería drogarse en concierto

Carín León, popular cantante de regional mexicano con éxitos como ‘La Boda del Huitlacoche’ y ‘Primera cita’, causó polémica en redes sociales luego de que se difundió un video donde hace apología al consumo de drogas.

Todo ocurrió en uno de sus conciertos de este fin de semana en Hermosillo, capital de Sonora, ciudad natal de Óscar Armando Díaz de León Huez, de nombre artístico Carín León.

El show tuvo más de 20 mil boletos vendidos en minutos, fue tal la demanda que los organizadores ofrecieron transmisión en directo el concierto en pantallas gigantes para quienes no alcanzaron entradas.

Carín León refirió que no se considera un ejemplo para nadie. (Foto: Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

¿Qué dijo Carín León?

En pleno escenario, Carín dijo que una de sus canciones le causaba antojo de consumir cocaína: “La neta con esta rola se me antoja irme al baño y echarme un perico (cocaína), para qué les voy a decir que no, si sí, como buen hermosillense, ¡Derecho y al que no le guste es su problema no el mío, arriba la música mexicana, arriba la loquera, arriba la borrachera compás!”.

El músico mexicano, que aparece en la playlist que escucha Lionel Messi y tiene un video musical con ‘Checo’ Pérez, agregó: “Nosotros no somos ejemplo, somos músicos y vivimos de lo que hacemos, nos gusta la música. No nos comparen ni nos quieran hacer ejemplo”.

El popular cantante mexicano Carín León generó este lunes una lluvia de críticas por hacer apología del consumo de drogas tras asegurar en pleno concierto en México que con una de sus canciones siempre se le 'antojaba' consumir cocaína. (Foto: EFE/ Francisco Guasco). (Francisco Guasco/EFE)

Pese a la sorpresa del público por las palabras, el propio cantante sonorense anticipó el escándalo al asegurar que “esto se va a hacer viral”.

El cronista local, Ignacio Lagarda, criticó al cantante al cuestionarle quién es él para definir lo que es un buen hermosillense:

“A estos artistas su nivel cultural no les permite dimensionar el impacto que ellos tienen en la sociedad; y decir lo que dijo, que como buen hermosillense se le antojaba drogarse, ¿de cuándo acá un buen hermosillense hace eso?, ¿él quien es para definir quién es un buen hermosillense?”

Según el Código Penal Federal, en su artículo 208, está penado incitar vicios o consumo de droga en público, mientras que en el estado de Sonora reconocer en público el consumo de drogas también es una falta prevista en la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos.

“Con esta rola se me antoja echarme un perico; lo que es. Como buen Hermosillense. A quien no le guste es su problema, no el mío. Arriba la música mexicana, arriba la loquera, arriba la borrachera. Se me antoja echarme un bote y un perico drive thru”, dijo ayer durante su… pic.twitter.com/m6QYVC8Yx3 — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) March 3, 2024

¿Quién es Carín León?

Óscar Armando Díaz de León Huez nació el 26 de julio de 1989 en Hermosillo, Sonora, desde la secundaria comenzó a tocar la guitarra y creció en una familia que lo motivó a dedicarse a la música.

Carín León (su apodo viene de ‘Oscarín’) tiene 34 años y uno de los músicos más populares del género regional mexicano, tiene dos premios Latin Grammy. El músico tiene 2 hijos y en 2021 se casó con la influencer Alejandra Esquer.

Carín León le dedicó una canción a 'Checo' Pérez. (Especial)

Su relevancia lo ha llevado a ser invitado especial en diversos programas, como en el exitoso reality show La Casa de los Famosos México, donde apareció para cantar su éxito ‘Primera cita’, la cual dedicó a dos de los integrantes del ‘team infierno’: Wendy Guevara y Nicola Porcella.

A los 16 años, Carín se volvió parte de la agrupación Los Reales y tocaba para eventos y fiestas; para 2010 fundó Grupo Arranke, con el que estuvo aproximadamente 7 años.

La fama la alcanzó en YouTube con el tema ‘A Través del Vaso’ y ya en 2018, debutó como solista con su álbum Amanecida con todo y con todos.

Carín León, Canelo Álvarez y Grupo Firme. (Instagram)

Con información de EFE.