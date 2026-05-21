Irán admite que ‘se han reducido diferencias’ con EU con última propuesta para terminar la guerra

Trump dijo que está a la espera de recibir 'respuestas correctas' para terminar la guerra en Irán.

Irán afirmó que la última propuesta de Estados Unidos ha contribuido en parte a acercar a las partes en conflicto, en su intento por convertir un frágil alto el fuego en un acuerdo de paz.

Teherán está en proceso de responder a un texto presentado por Estados Unidos, que “ha reducido las diferencias en cierta medida”, informó el jueves la agencia de noticias semioficial de estudiantes iraníes, sin especificar la fuente de la información. “Para reducir aún más las diferencias, es necesario que Washington deje de lado la tentación de la guerra”.

Irán no dio ninguna indicación de cuándo respondería formalmente a Estados Unidos. El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní reiteró que exige el compromiso de que cesarán los combates “en todos los frentes, incluido el Líbano”. Asimismo, pidió el desbloqueo de los activos sancionados.

Estos acontecimientos se producen tras las renovadas amenazas de escalada entre Estados Unidos e Irán, mientras su enfrentamiento se prolonga.

¿Qué sabemos de la propuesta para terminar la guerra en Irán?

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó este jueves que Teherán está sopesando una nueva propuesta estadounidense para poner fin a la guerra, en medio de las amenazas de Donald Trump para que Irán dé las “respuestas correctas”.

“El intercambio de mensajes se ha desarrollado en varias rondas, y hemos recibido las opiniones de la parte estadounidense, que estamos analizando en estos momentos”, dijo el diplomático, citado por el medio Nournews.

Bagaei indicó que las dos partes trabajan sobre un texto de 14 puntos que presentó Irán hace varias semanas y se han realizado varias rondas de “intercambio de mensajes”, en busca de una fórmula que satisfaga a los dos países.

Esta última versión del texto la habría llevado a Teherán el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, quien llegó el martes a la capital iraní en su segundo viaje a la República Islámica en menos de una semana.

¿Cuáles son las condiciones para el fin de la guerra en Irán?

Según medios iraníes, Teherán ha pedido a Washington el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, el levantamiento de sanciones, la liberación de activos iraníes bloqueados, compensaciones por daños de guerra, el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz y postergar para más tarde las negociaciones sobre su programa nuclear.

Trump dijo el martes que está a la espera de recibir respuestas y que tienen que ser “correctas” para acabar con la guerra que comenzó el 28 de febrero.

“Tenemos que obtener las respuestas correctas; tendrían que ser respuestas totalmente buenas, al 100 por ciento”, aseguró Trump en declaraciones a los medios cuando regresó a Washington desde Connecticut.

*Con información de Bloomberg