‘Lo veo como mi último gran proyecto en la F1’: ‘Checo’ Pérez habla sobre su futuro en Cadillac

Antes de que Sergio ‘Checo’ Pérez firmara con Cadillac, el piloto mexicano tuvo otras propuestas para volver a competir en la Fórmula 1; sin embargo, el nuevo equipo estadounidense —que correrá con motor Ferrari en un inicio— lo convenció y lo ve como su “último gran proyecto” en la categoría reina del automovilismo.

“Yo no regreso nada más por estar en la Fórmula 1, regreso porque es un proyecto que empieza de 0 y es lo que me motiva. Es algo único y lo veo como mi último gran proyecto que puedo hacer”, afirmó ‘Checo’ Pérez, compañero de Valtteri Bottas en la escudería que debuta en 2026

El piloto automovilístico Sergio Pérez "Checo" ofreció una conferencia de prensa en el Teatro Telcel, en la que anunció su regreso en su participación en la Fórmula 1. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM (Graciela López Herrera)

¿'Checo’ se retira de la F1 tras contrato con Cadillac?

La historia con Cadillac recién comienza, pero el tapatío tiene algo claro: “Me encantaría que este sea mi último gran proyecto en la Fórmula 1, porque si eso llega a pasar significa que tuvimos mucho éxito juntos y terminar mi carrera aquí sería increíble”.

Sin embargo, Pérez considera que todo se definirá con el paso de los años, por ahora su principal objetivo es aportar tanto como pueda en consolidar a la nueva escudería estadounidense.

“Que pueda ser parte de hacer a este equipo uno de los más exitosos será increíble, pero eso no lo sabemos, el tiempo lo dirá”, comentó ‘Checo’ sobre su futuro en la Fórmula 1.

Además, agregó a sus fans: “Disfrutemos mucho, se nos va a ir muy rápido. Es el último stint en esto. Que disfrutemos cada momento, cada resultado”.

'Checo' firmó por dos años en Cadillac. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM (Graciela López Herrera)

¿Por qué Sergio ‘Checo’ Pérez firmó con Cadillac?

El hijo de Antonio Pérez Garibay compartió que se trata de un proyecto que lo hace sentir motivado, uno de los aspectos más importantes, en el cual inicia desde cero, lo que permitirá que tanto él como su compañero el finlandés Valtteri Bottas aporten sus conocimientos al ser dos veteranos.

“La escudería Cadillac me gustó. Me gustó mucho el proyecto que trae, la ambición, la marca detrás, lo que han hecho en otras categorías y la ambición en la Fórmula 1”, comentó ‘Checo’ Pérez en una conferencia de prensa este miércoles en Ciudad de México.

“Podemos poner nuestra experiencia en todos los sentidos: desde nuestra cultura, nuestra forma de ver el deporte y transmitirla”, compartió ‘Checo’ Pérez, quien ha pasado por Sauber (2011-2012), McLaren (2013), Force India (2014 - mitad de 2018), Racing Point (mitad de 2018 - 2020) y Red Bull (2021 - 2024).

'Checo' Carlos Slim Domit y Dan Towriss acompañaron a 'Checo'. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM (Graciela López Herrera)

¿Por cuántos años ‘Checo’ Pérez firmó con Cadillac?

Luego de muchos rumores, Sergio Pérez confirmó que su contrato con Cadillac tiene una duración de dos años, aunque está consciente que se trata de un proyecto a largo plazo.

“Firme dos años (con Cadillac) es un proyecto largo, será difícil que podamos sumar puntos”, comentó. A pesar de ello, dijo que su permanencia tendrá que ver con el desempeño que tenga el equipo.

“Todo dependerá, yo creo, del progreso y la motivación que encuentre. Si logro encontrar el entorno motivado, regreso con el 100 % de dedicación”, compartió.

Por ahora, para Sergio Pérez no son importantes los tiempos, sino lograr resultados: “no estoy pensando en los años, quiero hacer este proyecto exitoso, no sé en cuánto tiempo vaya a ser, pero es lo importante” y agregó: “tengo una gran responsabilidad”.