‘Canelo’ explica por qué se va a retirar a los 37 años: ‘En el boxeo ya logré todo’

Tenemos ‘Canelo’ Álvarez para rato, pero el momento de su retiro se acerca: El deportista mexicano puso una fecha aproximada para ‘colgar los guantes’ y dio detalles acerca de su decisión.

El boxeador mexicano Saúl Álvarez es de los pugilistas más reconocidos en nuestro país y actualmente ostenta una marca de 63 victorias, de las cuales 39 fueron por la vía del nocaut.

Aunque no hay plazo que no se cumpla y por ello el peleador jalisciense reveló el posible año para bajarse del ring y dejar las peleas de box porque “ya logró todo, arriba no hay más”.

'Canelo' Álvarez ya sabe en qué año se retira del boxeo. (Foto: Mexsport) (Mexsport)

“Soy consciente y realista para decir hasta cuando quiero seguir en el box, siempre he dicho que a los 37 años me voy a retirar”, declaró el boxeador ‘Canelo’ Álvarez para el pódcast We are Brave. Recordemos que el pugilista nació el 18 de julio de 1990, es decir que está cerca de los 35 años.

Además, estipuló esa edad para su retiro del ring porque “es la fecha hasta la que quiere boxear”, es decir, que ‘cuelga los guantes’ por decisión propia.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez consideró que ya consiguió todo lo posible en el ámbito de boxeo y el resto de su carrera será porque le “apasiona” seguir en el ring: “No me gustaría estar mucho más tiempo, obviamente me apasiona mucho lo que hago, pero ya logré todo, de ahí para arriba no hay más, todo lo que te imagines del box, ya lo logré, todos los premios, todo lo grande”.

El mexicano asegura que se mantiene en las peleas porque “ama lo que hace”, en cambio, si fuera por dinero, nunca ‘colgaría los guantes’ al no considerar suficiente el patrimonio que tiene:

“Nunca me dejé guiar por el dinero, es por amor a lo que hago, ahorita, ya podría retirarme, no tengo por qué sacrificarme por el peso, la disciplina, las concentraciones, pero realmente me gusta subir al ring (...) estoy aquí por gusto, si fuera por dinero, nunca es suficiente, siempre uno quiere más, si me pongo a pensar en eso nunca me voy a retirar”, explicó en la entrevista concedida a Miguel Layún y publicada este 30 de junio.

'Canelo' Álvarez piensa jugar golf cuando se retire del boxeo. (Foto: Mexsport) (Mexsport)

¿Qué hará ‘Canelo’ Álvarez cuando se retire?

El también empresario ‘Canelo’ Álvarez reveló sus planes para después de su retiro, particularmente sus pasatiempos, y se trata del golf.

El boxeador mexicano explicó que no le dedica más tiempo a este deporte porque es “muy demandante” y lo debe dejar por meses cuando se concentra para sus peleas:

“Ahora ya voy a torneos, pero requiero de mucho tiempo para eso (...) Cuando estoy en concentración lo dejo 3 meses, obviamente para que mis manos puedan descansar (...) cuando me retire pienso dedicarle muchas horas a este deporte”.

El gusto por el golf llegó en la pandemia, cuando conoció el juego gracias a unos amigos, además le llamó la atención porque es una competencia “con uno mismo” y no con los demás.

“Me gustó el golf desde la pandemia, fui con unos amigos y nunca antes lo había hecho, pero me dijeron ‘tírale’, le pegaba para todos lados y ya me dejaron ir al campo (...) desde ahí me metí a clases (...) Es un reto conmigo mismo, eso también es interesante, a nadie le echas la culpa".

La próxima pelea de 'Canelo' Álvarez es contra Crawford. (Foto: @tbudcrawford)

¿Cuándo es la próxima pelea de ‘Canelo’ Álvarez?

‘Canelo’ Álvarez peleó con William Scull en Arabia, primer enfrentamiento del boxeador mexicano fuera del continente americano, el pasado 3 de mayo.

Para su siguiente reto regresa a Las Vegas para enfrentar al boxeador Terrence Crawford el próximo 12 de septiembre, combate programado para iniciar aproximadamente a las 21:00 horas del tiempo del centro de México.