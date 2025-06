¿Cuándo dinero se llevarán Julio César Chávez Jr. y Jake Paul por su pelea? Esto sabemos

Llegó el día de la pelea de Julio César Chávez vs. Jake Paul, y desde antes de su épico enfrentamiento este sábado, Jake Paul provocó a Julio César Chávez Jr., su rival en el encuentro estelar de peso crucero: “Podría ganarte a ti y a tu papá en una sola noche“, dijo el youtuber, quien además lo llamó “meme”.

Las grandes y mediáticas peleas tienen mucho dinero alrededor y los boxeadores estelares se llevan algunos millones de dólares. ¿Cuánto ganarán el estadounidense y el mexicano? Te contamos lo que sabemos.

El youtuber Jake Paul derrotó a Mike Tyson en noviembre de 2024, tiene 28 años y llega con 12 peleas como profesional, con 11 victorias (7 nocauts) y únicamente una derrota en su pelea con el británico Tommy Fury por decisión dividida.

El hijo de Julio César Chávez, de 39 años, tiene una larga e intermitente carrera profesional, en donde se ha subido 61 veces al ring con una marca de 54 victorias (34 nocauts), 6 derrotas (2 nocauts), un empate y la promesa de terminar con la carrera del youtuber.

La pelea de Jake Paul vs. Julio César Chávez Jr. se vive en el Anaheim, California. (Especial El Financiero).

¿Cuánto ganarán Jake Paul y Julio César Chávez Jr. por su pelea?

En la bolsa de la pelea ante Mike Tyson, leyenda de los pesos pesados, el influencer Jake Paul se llevó una cantidad que rondó los 40 millones de dólares, la cual es considerablemente menor a los cálculos para este encuentro.

De acuerdo con estimaciones de Marca, por el combate ante Chávez Jr., el youtuber estadounidense podría llevarse aproximadamente entre 8 y 10 millones de dólares (mdd), aunque otras fuentes estiman que podría ascender a más.

De este premio, se calcula que hay una cantidad de 5 mdd asegurados más entre 3 mdd y 5 mdd que varían debido a patrocinios y lo correspondiente a la modalidad pago por evento (PPV) en que se venderá esta cartelera.

Pero no es lo mismo para Julio César Chávez Jr: se estima que el veterano de 39 años recibiría una suma cercana a los 2.5 mdd, significativamente menor a la de Paul. De esto, estiman que su monto asegurado es de 1.5 mdd, mientras que su bonificación del pago por evento y patrocinios sería de una cantidad adicional cercana a otro millón de dólares.

Jake Paul y Julio César Chávez Jr. promocionaron ante la prensa su próxima pelea con careo (EFE).

El mexicano dejó claro en 2021 que no pelearía con Jake Paul solo por dinero, sino por la gloria. En declaraciones para TV Boxeo, aseguró que rechazaría su pago y se retiraría en caso de perder.

“Espero poder ganar unos millones con Jake Paul. ¡Si me gana, me retiro, no cobro! No quiero dinero si no lo derroto, solo el retiro. No me interesa su dinero si no gano", expresó el excampeón mexicano.

Esto representa un nuevo intento de Jake Paul por ganar respeto en el boxeo profesional frente a un excampeón mundial como Chávez Jr.

¿Cuándo pelean Jake Paul vs. Julio César Chávez Jr?

La pelea de Jake Paul vs. Julio César Chávez Jr. se vive en el Anaheim, California este sábado 28 de junio de 2025 en el Honda Center de Anaheim, California. La pelea está pactada a 10 asaltos en peso crucero.

El evento arranca por la noche y el combate principal se espera alrededor de las 10 p.m. (hora de la Ciudad de México). La transmisión en México es a través de DAZN en formato de pago por evento (PPV).