Mike Tyson vs. Jake Paul: ¿Cuál es la bolsa de la pelea HOY y cuánto ganará cada uno?

Mike Tyson vs. Jake Paul pelearán en un enfrentamiento de exhibición este 15 de noviembre.

Uno de los enfrentamientos más esperados del año está a punto de suceder: la pelea de Mike Tyson vs. Jake Paul, quienes han forjado una amistad que traspasa barreras y este 15 de noviembre se convertirá en rivalidad, con el AT&T Stadium como testigo.

Pese a que el enfrentamiento es de exhibición, pues Tyson se retiró profesionalmente hace más de 20 años, hay una bolsa acumulada para ambos de varios milloncitos de dólares, ‘ahí nomás para que se den un quemón'.

¿Cuánto dinero gana Mike Tyson vs. Jake Paul?

No es un secreto para nadie que en este tipo de peleas de box, como en la de ‘Canelo’ Álvarez vs. Edgar Berlanga, el dinero que ganan no son unos pesitos nada más, sino millones de dólares.

Para el combate entre ‘Iron’ Mike y Jake Paul, se tiene preparada una bolsa total de 80 millones de dólares, de acuerdo con reportes de medios como TyC Sports, aunque este dinero no será el que gane quien salga victorioso.

Jake Paul y Mike Tyson, tienen todo listo para su próximo enfrentamiento. (Foto: Mexsport e Instagram @jakepaul)

En realidad, los 80 millones de dólares serán repartidos en partes iguales, es decir, cada uno de los peleadores recibirá 40 millones de dólares por la pelea de exhibición que marca un antes y después en este tipo de eventos, pues se transmitirá por Netflix.

“Es el mayor pago de mi carrera, de todas mis peleas. Sin duda, es una suma bastante jugosa”, afirmó el youtuber en un encuentro con medios. Y no es el único, pues también resulta la mayor cifra que ganará el excampeón del mundo por una pelea de box.

Antes de este enfrentamiento, la mayor cantidad de dinero que ganó fueron 33.6 millones de dólares, cuando se enfrentó a Evander Holyfield en dos ocasiones, aunque aseguró que este pago no interfería en sus finanzas.

“Esta pelea no va a cambiar mi situación económica. Incluso si fuera gratis, daría igual. Mi esposa me dice que no tengo que hacerlo”, dijo el excampeón del mundo en declaraciones vertidas a diferentes medios, rescatadas por TyC Sports.

Mike Tyson se enfrenta a Jake Paul este 15 de noviembre. (Foto: Instagram @miketyson/@jakepaul)

Horarios y canales de transmisión: ¿Dónde ver Tyson vs. Paul en México?

La esperada pelea entre Mike Tyson y Jake Paul tendrá lugar este viernes ha generado un gran interés tanto por la diferencia de edades (58 años de Tyson frente a los 27 de Paul) como por el regreso de ‘Iron’ Mike al cuadrilátero, pues recordemos que está retirado profesionalmente desde 2005.

Además, el combate será contra el youtuber Logan Paul, lo que hace más interesante esta pelea que, pese a ser de exhibición, ha captado la atención de miles de personas alrededor del mundo, por lo que será Netflix la plataforma encargada de llevar a tu televisión, computadora, celular o tablet la pelea.

Esta no será la única pelea de la noche, pues se cuenta con una amplia cartelera que incluye encuentros de boxeadores profesionales. Las actividades inician alrededor de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, aunque la pelea estelar se espera un par de horas después.

Hora: A partir de las 19 horas.

Transmisión: Netflix.

La pelea entre Jake Paul y Mike Tyson será este viernes 15 de noviembre. (Foto: EFE)

Mike Tyson vs. Jake Paul: Cartelera completa de la pelea