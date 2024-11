Boxeador Israel Vázquez recibió diagnóstico tras dolor de pierna: ‘Cuando mucho, tendría seis meses’

Al igual que el medallista olímpico Chris Hoy, diagnosticado con un cáncer avanzado tras ir al médico por un dolor de hombro, el boxeador mexicano Israel ‘Magnífico’ Vázquez ha recibido terribles noticias sobre su salud luego de ir a un especialista por un fuerte dolor de pierna.

Israel Vázquez fue campeón del mundo (gallo y supergallo) en tres ocasiones, se retiró en 2010, pero en los últimos años ha vivido varios problemas médicos: en 2016 perdió el ojo tras las secuelas de su última pelea con Rafael Márquez; en 2018 lo diagnosticaron con esclerosis sistémica. Ahora, tiene cáncer.

Israel 'Magnífico' Vázquez sufre sarcoma. (Mexsport)

¿Qué le pasó a Israel Vázquez?

Su esposa Laura Vázquez explicó en entrevista con Los Angeles Times que ‘El Magnífico’ tiene fase 4 de sarcoma.

“El doctor nos dijo que cuando mucho tendría seis meses, pero yo no me puedo rendir así, tenemos que ir con otro doctor, ya estamos hablando con otro doctor que es especialista en sarcoma porque este doctor que lo diagnosticó no es especialista… vamos a ir a otro hospital”.

Israel, quien vive en Huntington Park, California, donde tenía un gimnasio, ya había visto deteriorada su salud con la esclerosis sistémica.

'El Magnífico' perdió un ojo por las secuelas de su última pelea con Rafael Márquez. (Foto: Instagram / @isra_el_magnifico).

Dicha enfermedad crónica autoinmune hace a la piel esclerosa (dura y rígida), causa dolor de articulaciones y también daña órganos como los pulmones, intestinos, riñón o corazón, según la Clínica Universidad de Navarra.

Israel estaba sintiendo dolores demasiado fuertes en su pierna izquierda, los cuales pensaba que eran por la esclerosis, así que fue a un reumatólogo de la Ciudad de México.

Luego de 10 días en la capital, regresó con 9 kilos menos de peso y sin poder caminar, además, recibió la noticia del sarcoma, mencionó su esposa:

“Él se fue caminando al aeropuerto y regresó en una silla de ruedas… Fue un deterioro muy rápido, en un abrir y cerrar de ojos, cambió totalmente su vida. Se le dificultaba respirar, tenía mucha inflamación en sus piernas, especialmente en la izquierda, que le causaba mucho dolor, él se ayudaba a caminar con un bastón. Después de todo, no nos habían dicho que era cáncer”.

Israel 'Magnífico' Vázquez Israel 'Magnífico' Vázquez fue diagnosticado con esclerosis en 2018. (Foto: Instagram @isra_el_magnifico).

¿Qué es sarcoma, cáncer de Israel Vázquez?

El Instituto Nacional del Cáncer detalla que el sarcoma es un tipo de cáncer que comienza en los huesos y tejidos como cartílagos o músculos, hay diferentes tipos, según la zona donde se forma.

American Society Cancer agrega que la etapa 4 es cuando “se ha propagado a lugares distantes... Pueden curarse muy pocas veces. Pero puede que algunos pacientes sean curados si el tumor principal y todas las áreas de propagación del cáncer (metástasis) pueden extraerse mediante cirugía".

Vázquez ha estado internado dos veces en un hospital de Los Ángeles: la primera fue hace seis semanas y la segunda el pasado 31 de octubre.

Laura detalló que tiene dificultades de movilidad, además de que los medicamentos lo dejan muy cansado: “Casi no puede hablar y si lo hace, se corta su respiración, está muy débil... Él no quiere que lo vean así, quiere que todos tengan la imagen de él como cuando fue boxeador. Está muy diferente a como él era”.

Mauricio Sulaimán y World Boxing Council están promoviendo una campaña en Go Found Me para ayudar a su familia con los gastos: “Nuestro querido campeón ha recibido un devastador diagnóstico de cáncer. Uno de los boxeadores más emocionantes y compasivos de todos los tiempos necesita tu ayuda. No hay tiempo que perder”.

La petición ha recibido 26,435 dólares de los 75,000 que se pusieron como objetivo, el WBC detalla que está intentando llevar a su familia desde México y asegurarse de que recibe los cuidados que se merece.