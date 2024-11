‘Checo’ dice cómo ha sido su relación con Franco Colapinto en la F1: ‘Dice muchas groserías’

¿Es ‘sencillito’? ‘Checo’ Pérez habló de su relación con Franco Colapinto, piloto que debutó en la Fórmula 1 en la temporada 2024 con la escudería Williams.

El integrante de Red Bull dijo que el argentino dice muchas groserías, pero agradece poder mantener una charla en español con otro piloto dentro de la F1.

Franco Colapinto y 'Checo' Pérez mantienen una buena relación. (Foto: EFE)

¿Cómo es la relación de Franco Colapinto con ‘Checo’ Pérez?

‘Checo’ Pérez concedió una entrevista en una transmisión en vivo para las redes sociales de una empresa bancaria, realizada este 12 de noviembre, donde habló de Franco Colapinto.

“Tiene el acento muy marcado, muy argentino, dice ‘che’, ‘boludo’, todo el tiempo habla así, justo como aparece en las entrevistas, hay muchas otras que no puedo decir porque todo el tiempo está diciendo groserías”, contó el compañero de Max Verstappen.

“Con los españoles (Carlos Sainz Jr. y Fernando Alonso), ahora con Franco Colapinto, con ellos porque nos gusta hablar en español, es nuestro propio idioma y tengo muy buena relación con ellos”, continuó ‘Checo’ Pérez en la misma plática.

“Sí me gustaría, tiene buen impacto y hace las cosas bien, se habla mucho de él, tiene muy buen apoyo de toda América Latina, para nosotros es complicado llegar (a Fórmula 1), pero cuando estás aquí es más el apoyo de nuestros países, esperemos que se quede en Fórmula 1 porque es muy importante para él, especialmente el otro año”, dijo el piloto mexicano.

Franco Colapinto debutó en F1 en la temporada 2024, donde corre para la escudería Williams. (Foto: Especial El Financiero)

Recordemos que cuando el nacido en Guadalajara conoció a Julio César Chávez, el boxeador mexicano le habló con groserías tras subirse con él en un auto.

“Empezó a subir la velocidad, cuando iba a 200 o 300 kilómetros por hora le dije ‘bájale hijo de tu chin#ada madre, te voy a rech#ngar, me vas a matar cabrón’, me bajé bien nervioso y le dije ‘no, no me subo otra vez, vete a la chingada”, contó.

‘Checo’ Pérez habló de Pato O’Ward

‘Checo’ Pérez no solo dedicó palabras para el integrante de Williams, también lo hizo para su compatriota Pato O’Ward, de IndyCar.

“Pato es un buen piloto, hizo las cosas muy bien, espero pronto pueda tener una oportunidad de hacer algo en la Fórmula 1, es la categoría con la cual todos soñamos estar, es nuestro principal objetivo”, dijo en la plática citada anteriormente.

Recordemos que O’Ward tuvo participación en el Gran Premio de México, específicamente en las Prácticas libres, a bordo de uno de los monoplazas de McLaren.

Pato O'Ward corre para Indycar. (Foto: Instagram @patricioward)

‘Checo’ Pérez responde a la prensa británica por comentarios en su contra

Una de las preguntas realizadas por los usuarios que se conectaron a la transmisión donde apareció ‘Checo’ Pérez estuvo relacionada con su opinión de la prensa británica y los comentarios hechos contra el piloto de Red Bull Racing y los tachó de “poco profesionales”.

“Me lo tomo con humor, la verdad ya me río de todo lo que se inventan, lo que se habla en algunos, la verdad no, yo creo que no todos ahí hay periodistas muy profesionales que hacen muy bien”, inició el hijo de Antonio Pérez Garibay.

“Trabajo que al final lo entiendes, no tienes una mala carrera y si tienes que hablar de eso y como deportista a veces te cuesta entenderlo, pero también tienes que ser sincero y saber que quizás no tuviste la mejor carrera (...) Pero también ha habido un exceso de, digamos, una falta de profesionalismo de muchos medios europeos”, explicó el compañero de Max Verstappen en la escudería austriaca.