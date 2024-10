Luis García defiende a ‘Checo’ tras resultado en GP de México 2024: ‘Tendríamos que hacerle reverencia’

Concluyó la F1esta del Gran Premio de México 2024, y con ella surgieron críticas al piloto mexicano de Red Bull, Sergio ‘Checo’ Pérez, tras terminar en el puesto 17 sin sumar puntos.

Ante las críticas, el periodista y comentarista Luis García defendió al mexicano y pidió reconocer sus logros en la Fórmula 1.

El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez corrió el 27 de octubre la carrera del Gran Premio de México 2024. (Foto: Especial El Financiero) (Cuartoscuro / AFP)

¿Qué dijo Luis García sobre ‘Checo’ Pérez?

Luis García defendió a su compatriota recordando su logro como subcampeón del mundo: “Hay 20 asientos en la Fórmula 1, y ‘Checo’ fue subcampeón no hace mucho. ¡Fue segundo lugar del mundo! No de la cuadra, no del club social, no de los Karts; del mundo. Nos cuesta aceptar el éxito ajeno. Sergio Pérez es un maldito extraterrestre”, señaló.

El apodado ‘Doctor’ García resumió que cada fin de semana Sergio ‘Checo’ Pérez arriesga su vida al subirse a un monoplaza que corre a más de 300 km/h, mientras que los seguidores solo critican desde la comodidad de su casa.

Somos poco empáticos con el deportista mexicano que es un ganador. @SChecoPerez ha demostrado desde hace más de dos lustros que es un piloto de élite en la F1, es un mexicano exitoso y eso hay que destacarlo, carajo!



VIDEOBLOG: https://t.co/u4aWARsUwb pic.twitter.com/TgqETlpuSm — Luis García P (@GarciaPosti) October 29, 2024

“De lo poco que sé, esas madres (los monoplazas) van a mil kilómetros por hora… y eso cuando van lento. La cosa es: súbete ahí, sé el segundo mejor piloto del mundo y juégate la vida cada vez que te subes. Y nosotros, desde el sillón, con nuestra agüita de tlacote, solo decimos: ‘no mamen, no sirves para nada’, ‘ya deberías retirarte’, ‘Red Bull tendría que correrlo’”, señaló el periodista deportivo.

García criticó la falta de análisis y empatía de los aficionados, señalando que: “tenemos una nula capacidad de valorar el esfuerzo y el éxito de los ganadores”.

“Todos tendríamos que hacerle reverencia, pero no, sale esta parte en la que nos cuesta aceptar el éxito ajeno”, mencionó en el video de YouTube que compartió en su canal.

Con los resultados de 'Checo' Pérez y Max Verstappen, pilotos de Red Bull, en el Gran Premio de México, la escudería bajó al tercer lugar en el campeonato de constructores. (Foto: Especial El Financiero) (EFE)

¿Qué dijo ‘Checo’ Pérez sobre su desempeño en el Gran Premio de México?

Al terminar en el último lugar en el Gran Premio de México, ‘Checo’ Pérez calificó esta carrera como la peor de su trayectoria en el circuito mexicano.

El piloto mexicano recibió una sanción de cinco segundos por adelantarse en la línea de salida y, más tarde, un accidente con Liam Lawson dañó su monoplaza.

“Hice una gran arrancada, llegamos al décimo lugar (largué en decimoctavo), aun con la penalización por pararme mal en la salida. Veníamos bien y teníamos todo para salir adelante, pero vino el incidente con Liam Lawson, que nos perjudicó bastante”, declaró Pérez.