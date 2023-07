¿Qué es la esclerosis sistémica, enfermedad que padece Lynda Thomas, cantante de los 90?

Lynda Thomas reveló que un especialista encontró el diagnóstico de la enfermedad autoinmune que la aqueja desde hace varios años, por lo que la cantante que regresó a los escenarios en los conciertos del ‘90′s Pop Tour’, contó cómo ha transitado sus problemas de salud con esclerosis sistémica o esclerodermia.

En una publicación en redes sociales, quien se calificó como una persona privada se sinceró sobre su condición médica con la que comenzó a tener dificultades debido a enfermedades que le han generado dolor desde la infancia.

Aunque planeaba lanzar un álbum en 2022, el deterioro le impidió continuar con el proyecto. “Aprendí a vivir y a funcionar bajo estas circunstancias, pero a mitad del 2022, todo se volvió cuesta arriba y por eso, decidimos poner todo en pausa”, escribió la artista de 41 años.

Después de exámenes, su neurólogo la derivó con un reumatólogo quien le informó que toda su vida ha tenido la “enfermedad autoinmune más peligrosa que existe” y que han desarrollado otros problemas como el Síndrome de Sjögren y el Síndrome de Raynaud.

“Es una enfermedad crónica y que hasta hoy no tiene cura pero con tratamiento, es posible tener una vida hasta cierto punto normal. Sin embargo, inevitablemente, algún día, provocará problemas mucho más severos de salud. Contrario a lo que puedas pensar, estoy en paz y no planeo cambiar mi vida porque con disciplina y el tratamiento correcto, estaré bien”, expresó quien desea ver crecer a su hijo por un camino que sabe no será fácil.

Lynda detalló sus problemas de salud y habló de su diagnóstico. (Foto: Instagram @lyndathomasoficial)

¿Qué es la esclerosis sistémica?

De acuerdo con el sitio Healthline se trata de un padecimiento que genera el crecimiento atípico de los tejidos conectivos, que normalmente se encargan de hacer a los órganos y músculos fuertes.

Cuando se vuelven gruesos y rígidos -provocando hinchazón y dolor-, el sistema inmunitario se defiende tratándolo como una infección o sustancia extraña, por lo que destruye el tejido sano.

Quienes lo padecen pueden tener síntomas que cambien la apariencia o textura de la piel, desarrollar distintos trastornos autoinmunes (a lo que se denomina enfermedad mixta del tejido conjuntivo) o afectar otros órganos por el aumento de la producción de colágeno. Tambien puede perjudicar: