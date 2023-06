Taylor Swift en México: ¿Cuál es el paquete VIP más ‘barato’ para ver a la cantante?

Este viernes comenzó la venta de boletos para ver a Taylor Swift en el Foro Sol el próximo 26 de agosto. Hace algunos días se dio a conocer que la cantante estadounidense sumaría un show a su gira en México. Serán un total de cuatro fechas de conciertos, cuyas localidades parten desde los mil 656 pesos hasta los 16 mil 350.

Usuarios que obtuvieron el enlace de compra para ingresar a la plataforma de Ticketmaster compartieron en sus redes sociales sus experiencias de compra. Algunos destacan que la disponibilidad de boletos en gradas pronto se había agotado, por tanto habían optado por adquirir alguno de los paquetes VIP que el sistema les mostraba.

Si quieres adquirir uno de estos ‘combos’, te decimos cuál es el más económico.

Hay entradas para Taylor Swift que tienen acceso preferencial. (Foto: Featureflash Photo Agency / Shutterstock.com)

¿El paquete VIP a ‘mejor precio’?

De acuerdo con los precios de la plataforma de Ticketmaster, hay un total de seis paquetes disponibles para esta experiencia.

No obstante, el más ‘barato’ cuesta 4 mil 550 pesos mexicanos + cargos por servicio.

Este paquete, llamado ‘We never go out of style’, incluye una entrada anticipada al recinto y la sección marcada.

Los costos de las entradas con sus respectivas amenidades comienzan a incrementar, casi al doble, en la siguiente opción de paquete.

Estos son los precios restantes que se muestran para el concierto.

‘It’s a Love Story’: 8 mil 550 pesos mexicanos + cargos por servicio / Boleto con asiento reservado en sección Naranja A.

+ cargos por servicio / Boleto con asiento reservado en sección Naranja A. ‘... Ready For It Package’: 10 mil 500 pesos mexicanos + cargos por servicio / Boleto con asiento reservado en sección Verde A.

+ cargos por servicio / Boleto con asiento reservado en sección Verde A. ‘I Remember It All Too Well’: 12 mil 850 pesos mexicanos + cargos por servicio / Boleto con asiento reservado en sección Platino C.

+ cargos por servicio / Boleto con asiento reservado en sección Platino C. ‘Karma is my boyfried’: 14 mil 850 pesos mexicanos + cargos por servicio / Boleto con asiento reservado en sección Platino B.

+ cargos por servicio / Boleto con asiento reservado en sección Platino B. ‘It’s Been A Long Time Coming’: 16 mil 350 pesos mexicanos + cargos por servicio / Boleto con asiento reservado en sección Platino A.

Recuerda que solo los fans que hayan obtenido el correo ‘Verified Fan’ en su registro previo podrán acceder a la compra de boletos.

Ticketmaster envió el pasado 12 de junio los correos a fans para notificarles si obtuvieron el código 'Verified Fan'. (Foto: Instagram @taylorswift)

¿Cuándo son los conciertos de Taylor Swift en México?

Por primera vez, la intérprete de ‘Karma’ visitará Latinoamérica en una gira que comprende México, Argentina y Brasil.

‘The Eras Tour’ en esta latitud del continente comenzará en la CDMX y se desarrollará en cuatro fechas: 24, 25, 26 y 27 de agosto en el Foro Sol.

De acuerdo con Ticketmaster, toda la información acerca de los shows de la Swift se darán a conocer a través de las redes oficiales de la cantante.