¿Qué es sarcoma, el tipo de cáncer que tiene Israel ‘El Magnífico’ Vázquez?

El exboxeador mexicano Israel ‘Magnífico’ Vázquez ha sido diagnosticado con sarcoma en fase 4, un tipo de cáncer avanzado que le ha dado pocas esperanzas de vida.

Israel Vázquez ha sufrido distintos problemas médicos desde el 2016, cuando perdió un ojo como consecuencia de lesiones mal atendidas tras una pelea contra Rafael Márquez; pero lo más reciente es un diagnóstico de cáncer, tras un dolor en su pierna que creía era por su esclerosis sistémica , una enfermedad crónica autoinmune que endurece la piel.

“El doctor nos dijo que, cuando mucho, tendría seis meses, pero yo no me puedo rendir así. Tenemos que buscar otro médico. Ya estamos hablando con un especialista en sarcoma porque el doctor que lo diagnosticó no es experto en este tipo de cáncer… vamos a ir a otro hospital”, comentó Laura Vázquez, esposa del pugilista, a Los Angeles Times.

Israel Magnífico Vázquez fue diagnosticado con un cáncer avanzado. (Foto: Instagram @isra_el_magnifico).

¿Qué enfermedad tiene Israel Vázquez?

De acuerdo con las declaraciones de la esposa de ‘El Magnífico’, previo a su diagnóstico, tuvo dolores intensos en su pierna izquierda, por lo que visitó a un doctor en la ciudad de México.

“Él se fue caminando al aeropuerto y regresó en una silla de ruedas… Fue un deterioro muy rápido. En un abrir y cerrar de ojos, su vida cambió completamente. Tenía dificultades para respirar y una gran inflamación en las piernas, especialmente en la izquierda, que le causaba mucho dolor. Se ayudaba a caminar con un bastón. Sin embargo, hasta ese momento, no sabíamos que se trataba de cáncer”.

Según la Universidad de Navarra, el sarcoma es un tipo de cáncer que se origina en las células del tejido conectivo, donde se incluyen los huesos, músculos, grasa, vasos sanguíneos, nervios y tendones.

Aunque los tumores pueden surgir en distintas partes del cuerpo, son más comunes en extremidades como el abdomen, piernas y tórax. De acuerdo con la Clínica de la Universidad, cada uno tiene distintas características y cada subtipo puede tener un comportamiento y evolución diferente.

Según la Sociedad Americana de Cáncer, se considera que un sarcoma está en la etapa 4 cuando se ha propagado a otros órganos, principalmente a los pulmones.

Los sarcomas se pueden curar si el tumor cancerígeno principal y todas las áreas de propagación del cáncer (metástasis) se puede extraer en una cirugía.

Síntomas del sarcoma

Según American Cancer Society, la mayoría de los sarcomas se detectan por la aparición de una masa que crece en semanas o meses. Los síntomas pueden incluir:

Dolor abdominal

Vómitos o presencia de sangre en las heces

Heces fecales negras, indicativas de sangre en el estómago o intestinos

Dolor óseo

Fracturas inesperadas de huesos