¿Cómo se enteró el medallista Chris Hoy que tenía cáncer? ‘La mayor parte de la lucha está en mi cabeza’

Hace unos días, el medallista olímpico Chris Hoy reveló que tiene cáncer en una etapa terminal. “Por muy antinatural que parezca, así es la naturaleza. Todos nacemos y morimos, y esto forma parte del proceso”, mencionó en una entrevista.

El ciclista de pista retirado había dicho anteriormente que estaba en tratamiento contra el cáncer, sin hablar de los detalles de su diagnóstico hasta hace poco, cuando mencionó que su enfermedad avanzó a una etapa incurable.

“A lo mejor ven en las noticias algunos artículos sobre mi salud, así que quiero asegurarles de que me siento en forma, fuerte y positivo, y abrumado por todo el amor y apoyo que me han mostrado a mí y a mi familia. ¡Adelante!”, compartió en una publicación vía Instagram recientemente.

Publicación de Chris Hoy en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

Todo empezó por el hombro: Así se enteró Chris Hoy de que tiene cáncer

En declaraciones para el diario The Sunday Times, el ciclista Chris Hoy reveló que se enteró de que tenía cáncer ´por casualidad’, pues inicialmente acudió al médico en septiembre de 2023 por lo que creía era un dolor en el hombro.

Sin embargo, un primer análisis reveló que se trataba de un tumor, por lo que fue necesario un segundo diagnóstico para tener respuestas más certeras.

Dos días después de aquella revisión, los médicos le informaron que tenía un cáncer en etapa 4 que se originó en la próstata, pero este ya había hecho metástasis en distintas partes de su cuerpo, como los huesos, el hombro, pelvis, cadera, columna y costillas.

Tras conocer que no había cura para el cáncer en fase terminal, preguntó por su esperanza de vida y en ese entonces le indicaron que tenía de dos a cuatro años, y esta podía alargarse sometiéndose a sesiones de quimioterapia.

Chris Hoy publicará sus memorias. (Foto: AP).

Así fue el tratamiento de Chris Hoy contra el cáncer

En noviembre comenzó el tratamiento en el que decidió llevar un gorro frío para conservar su pelo durante las seis rondas de quimioterapias que se realizaron a lo largo de 18 semanas.

Lamentablemente, en la segunda ronda sufrió una reacción alérgica que les llevó a retrasarla.

Según The Sunday Times, al final de su tratamiento estaba “absolutamente destrozado”, y no había garantías de que este redujera los tumores, aunque los resultados resultaron esperanzadores para Hoy y su familia, que además se enfrentaba al diagnóstico de esclerosis múltiple de su esposa.

A la mitad de este, se enteraron de que medios locales ya estaban preguntando si era cierto que el ciclista olímpico estaba enfermo, información que hasta entonces decidieron mantener en secreto. Fue entonces que hizo pública su enfermedad, sin entrar en detalles.

“Para mí, la mayor parte de la batalla contra el cáncer no ha sido física, ha estado en mi cabeza. No intento fingir que todos los días son increíbles. Pero tengo auténticos momentos de alegría; no estoy pensando todo el tiempo en eso. Soy el de antes”, dijo en la conversación con The Sunday Times.

Publicación de Chris Hoy en Instagram cuando anunció que tiene cáncer. (Foto: Captura de pantalla)

¿Cuántas medallas olímpicas ganó Chris Hoy?

Hoy es el segundo deportista más laureado del olimpismo británico, solo tras el también ciclista Jason Kenny, y una de las personalidades deportivas más queridas en el Reino Unido.

Nacido en Edimburgo, Escocia, comenzó a practicar el ciclismo de pista en su adolescencia y ganó su primera medalla olímpica, plata en un equipo de sprint, en los Juegos de Sídney 2000.

Cuatro años después se convirtió en campeón olímpico al ganar una contrarreloj de un kilómetro en Atenas 2004. Aumentó su número de medallas con tres oros en los Juegos de Pekín 2008 y dos en Londres 2012.

También ganó 11 títulos mundiales antes de retirarse del ciclismo competitivo en 2013.

Chris Hoy es uno de los mejores ciclistas de Gran Bretaña. (Foto: Instagram @chrishoy1).

