Israel Vázquez, de perder un ojo por una pelea de boxeo al cáncer: ‘No quiere que lo vean así'

El boxeador mexicano Israel Vázquez se enfrenta a un diagnóstico de cáncer, una pelea fuera del ring que, según un médico, le da una esperanza de vida de seis meses.

El cáncer de ‘El Magnífico' se llama sarcoma fase 4 y se suma a un historial de problemas de salud que frustraron su sueño después del retiro: abrir un gimnasio de boxeo en Huntington Park, California (Estados Unidos) y conseguir un campeón en menos de 10 años.

“Él no quiere que lo vean así, quiere que todos tengan la imagen de él como cuando fue boxeador. Está muy diferente a como él era”, relató su esposa Laura Vázquez en entrevista con Los Angeles Times.

Israel 'Magnífico' Vázquez sufre sarcoma. (Mexsport)

El Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés) tiene una campaña en Go Found Me para ayudar con sus gastos al pugilista de 46 años.

“Nos pesa el corazón al compartir la noticia de que nuestro querido campeón, Israel Vázquez, está luchando contra el cáncer. Un guerrero en el ring y un héroe en la vida", dice la petición, la cual ha recaudado 26 mil 800 dólares.

Los padecimientos del boxeador Israel Vázquez

‘El Magnífico', originario de Azcapotzalco, fue campeón del mundo tres veces y se retiró del boxeo en 2010 con 44-5 y 32 nocauts.

Sin embargo, vivió las secuelas del ring cuando perdió un ojo; luego, le diagnosticaron esclerosis sistémica y ahora el cáncer.

¿Qué le pasó en el ojo de ‘El Magnífico?

La rivalidad de Vázquez con Rafael Márquez dio cuatro peleas clásicas en la primera década de los 2000, pero la última le costó el ojo, la ha llamado su “peor noche”.

En una entrevista con ESPN en julio de 2016, Israel explicó que todo ocurrió después de su último duelo con Márquez: "no quiero satanizar al deporte ni la pelea, porque esto fue un descuido médico y mío".

'El Magnífico' peleó con Márquez cuatro veces. (Foto: @isra_el_magnifico).

Vázquez tuvo que hacerse varias cirugías oculares y afirma que no se cuidó bien, lo cual causó un desprendimiento de retina, más visitas al quirófano y hasta silicón en el ojo.

En 2011, la clínica Conde de Valenciana en México consideró un “milagro” que no perdiera el ojo tras seis cirugías, ya que éste no resiste tantas. Así que necesitaba un trasplante de córnea, “así lo dejé, el ojo se me estaba haciendo un poco más pequeño, pero pensé que con lentes nadie lo notaría".

Pasó el tiempo, perdió visión y le dieron como opciones esperar a que su ojo se secara o extirparlo y ponerle una prótesis, esta última fue su elección.

“No me arrepiento de nada. Si vuelvo a nacer volvería a ser boxeador, este deporte me ha dado mucho", dijo el pugilista.

Israel 'Magnífico' Vázquez fue diagnosticado con esclerosis en 2018. (Foto: Instagram @isra_el_magnifico).

El diagnóstico de esclerosis

En 2018, cuando el tema del ojo estaba superado, Israel supo que tenía esclerosis sistémica, Mayo Clinic explica que es una enfermedad rara con la cual la piel se endurece, trae problemas en los vasos sanguíneos, en el sistema digestivo, otros órganos como corazón y pulmones, además de dolor en las articulaciones.

Vázquez dijo a ESPN en 2020: “La esclerosis es un problema que se quedará por siempre, nada más el tratamiento”. El exboxeador se sentía estable, aunque había perdido alrededor de 18 kilos.

¿Qué tipo de cáncer tiene Israel Vázquez?

El pasado junio, Israel Vázquez comenzó con dolores intensos en la pierna izquierda que creía que eran por la esclerosis, así que visitó a un reumatólogo en la CDMX.

Israel Vázquez soñaba con tener su gimnasio de boxeo y conseguir un campeón. (Foto: isra_el_magnifico).

Laura explicó en Los Angeles Times: “Él se fue caminando al aeropuerto y regresó en una silla de ruedas… Fue un deterioro muy rápido, en un abrir y cerrar de ojos, cambió totalmente su vida”.

El atleta recibió el diagnóstico de sarcoma fase 4, comenzó con otros dolores: pérdida de peso, dificultad para respirar, inflamación en las piernas y debilidad.

“El doctor nos dijo que cuando mucho, tendría seis meses, pero yo no me puedo rendir así, tenemos que ir con otro doctor", dijo Laura, “casi no puede hablar y si lo hace, se corta su respiración, está muy débil”.

Mayo Clinic explica que el sarcoma es un cáncer que se desarrolla en huesos y en los tejidos blandos, hay alrededor de 70 tipos.

Israel Magnífico Vázquez fue diagnosticado con un cáncer avanzado. (Foto: Instagram @isra_el_magnifico).

Los síntomas pueden afectar a los huesos con dolor o fracturas repentinas, dolor abdominal y pérdida de peso.

American Cancer Society señala que el sarcoma en etapa 4 se caracteriza por haberse diseminado a otras partes del cuerpo, “pueden curarse muy pocas veces. Pero puede que algunos pacientes sean curados si el tumor principal y todas las áreas de propagación del cáncer (metástasis) pueden extraerse mediante cirugía".