Horario Mike Tyson vs. Jake Paul HOY: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO la pelea?

‘Iron’ está de vuelta, Mike Tyson sube al ring para enfrentar a Jake Paul, quien retó al campeón de los pesos pesados en una pelea de exhibición.

Su última pelea profesional fue hace 19 años cuando ‘Iron Mike’ se enfrentó a Kevin McBride, combate que abandonó tras ser derribado en el sexto round, al finalizar la pelea mandó un mensaje donde dijo lo siguiente: “Lo más probable es que no pelee jamás. No voy a faltarle al respeto a este deporte perdiendo contra boxeadores de este calibre”.

Ahora Mike Tyson vuelve al cuadrilátero para la segunda pelea de exhibición tras su retiro.

La pelea entre Jake paul y Mike Tyson es el viernes 15 de noviembre. (Foto: EFE)

¿Dónde ver la pelea en vivo de Mike Tyson vs. Jake Paul?

El combate de Mike Tyson vs. Jake Paul lamentablemente no se transmite por televisión abierta, para verlo requieres de una suscripción en una plataforma de streaming.

Se trata de Netflix, donde está programado el combate para este viernes 15 de noviembre desde la AT&T Stadium, en Texas, Estados Unidos, cabe destacar que la transmisión no tiene un costo aparte.

La cartelera completa del evento es la siguiente:

Jake Paul vs. Mike Tyson

Katie Taylor vs. Amanda Serrano

Mario Barrios vs. Abel Ramos

Shadasia Green vs. Melinda Watpool

Lucas Bahdi vs. Corey Marksman

Bruce Carrington vs. Dana Coolwell

Neeraj Goyat vs. Whindersson Nunes

Pelea de Mike Tyson vs. Jake Paul: ¿A qué hora es el encuentro en Netflix?

La pelea de exhibición de ‘Iron Mike’ contra Paul es la estelar después de otros enfrentamientos del día, sin embargo, se desconoce el horario preciso en el cual subirán al cuadrilátero.

El horario de inicio de transmisión en Netflix comienza a las 19:00 horas del tiempo del centro de México y comienza con el combate entre Neeraj Goyat vs. Whindersson Nunes.

Mike Tyson y Jake Paul se enfrentarán en un combate fue reprogramado. (Foto: EFE)

¿Qué dijo Jake Paul antes de la pelea contra Mike Tyson?

En el evento de pesaje de Jake Paul y Mike Tyson, el boxeador de 27 años ‘calentó los ánimos’ y se burló del campeón de los pesos pesados.

“No quiero que Tyson me muerda la oreja, por eso traigo este protector de diamantes (...) En internet decían que me ibas a matar, pero luego en persona nada, no sé, es bastante aburrido”, dijo en la rueda de prensa

Además, previo a este enfrentamiento, el youtuber aseguró que en el futuro retará a Saúl ‘Canelo’ Álvarez a una pelea y en caso de no aceptar sería una “p%$a’.

¿Por qué se pospuso la pelea de Mike Tyson vs. Jake Paul?

El enfrentamiento de ‘Iron Mike’ y el creador de contenido estaba programada para julio de 2024, pero se pospuso por problemas de salud de Mike Tyson, quien sufrió una infección por úlcera, lo que impidió sus entrenamientos.