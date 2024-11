La vez que Mike Tyson mordió la oreja a Evander Holyfield: ¿Qué pasó en aquella pelea?

La antesala de la pelea de Mike Tyson vs. Jake Paul es un buen momento para recordar uno de los momentos más polémicos en la carrera del campeón mundial de los superpesados.

Se trata del encuentro contra Evander Holyfield el 28 de junio de 1997, combate donde ‘Iron Mike’ mordió la oreja de su rival y le arrancó un trozo en una arena en Las Vegas.

Tyson biting Holyfield’s ear 🥴 https://t.co/nUBNChsjH2 — MMA Gone Wild🥋 (@mmagonewild) December 2, 2020

¿Cómo fue la pelea de Mike Tyson vs. Evander Holyfield en 1997?

Todo estaba listo para la revancha de Mike Tyson contra Holyfield, esto porque en 1996 lo había noqueado en el round 11, dejando en la lona al multicampeón.

Un año después subieron al ring y en el round 2, el retador mordió por primera ocasión a Evander, pero el referee solo decidió restarle un punto y darle una advertencia.

En el tercer asalto, a pocos segundos de que sonara la campana ‘Iron Mike’ masticó, en la menos dos ocasiones, la oreja izquierda de Holyfield y le arrancó un pedazo, tras el suceso, Tyson fue descalificado.

El paradero de la parte del cuerpo mutilada del rival de ‘Iron’ se perdió, según los rumores citados por diferentes medios, entre ellos DAZN, la oreja izquierda quedó en la ambulancia en la cual fue transportado al hospital y nunca más fue localizada.

La icónica pelea de Mike Tyson y Evander Holyfield se llevo a cabo el 28 de junio de 1997. (Foto: Instagram / @evanderholyfield / @miketyson)

Multaron a Mike Tyson por morder a Evander Holyfield

Mike Tyson protagonizó este polémico suceso, pero tuvo consecuencias para su carrera, la primera es que siempre será recordado por el episodio violento.

Dos, de acuerdo con lo publicado por DAZN, recibió una multa de 3 millones de dólares (actualmente serían alrededor de 60 millones de pesos) y perdió la licencia para boxear en Nevada,

Posteriormente, la recuperaría y podría volver a subir al ring en la ciudad donde han peleado otros boxeadores importantes como Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

¿Por qué mordió Mike Tyson a Evander Holyfield?

En una entrevista dada por Mike Tyson al medio Fox News momentos después de ser descalificado en su combate contra Evander Holyfield explicó el motivo por el cual mordió la oreja de su rival.

“A veces pienso ‘no, nunca más lo haría’, pero en realidad podría hacerlo de nuevo, tendría que volver a hacer lo que estaba haciendo para ser mordido”, explicó.

“Le mordí porque quería matarle. Estaba realmente enfadado porque me había golpeado la cabeza. Perdí el conocimiento de toda la pelea. Me sacó de mi plan de lucha y todo. Bueno o malo, no voy a dejar que nadie se lleve mi gloria”, finalizó el encuentro con el medio citado anteriormente.

Jake Paul se burló de Mike Tyson sobre el hecho de morder la oreja de Holyfield. (Foto: EFE)

Jake Paul se burla de Tyson por moder la oreja de su rival

En la conferencia de prensa acerca de la pelea del boxeador retirado profesionalmente contra Jake Paul, el influencer acudió con un adorno en la oreja, el cual protegía gran parte de la misma.

“No quiero que Tyson me muerda la oreja, por eso traigo este protector de diamantes (...) En internet decían que me ibas a matar, pero luego en persona nada, no sé, es bastante aburrido”, dijo en la rueda ante los medios de comunicación.