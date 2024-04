‘Canelo’ Álvarez critica el combate de Mike Tyson vs. Jake Paul: ‘Los aficionados al boxeo no verán eso’

El mundo del boxeo tendrá una pelea única el próximo 20 de julio cuando Jake Paul, influencer y actual pugilista, se enfrente a Mike Tyson, una leyenda del boxeo.

Ante dicha noticia, Saúl ‘Canelo’ Álvarez expresó su opinión sobre el combate y considera que solo se trata de un espectáculo.

¿Qué dijo Saúl ‘Canelo’ Álvarez sobre le combate de Paul vs. Tyson?

Durante una entrevista con TMZ, el pugilista mexicano destacó que la pelea es más un espectáculo que un evento deportivo. “Para nada me interesa verla. Con Netflix involucrado, sí, eso es bueno, pero no en ese tipo de pelea. Creo que es más un espectáculo que una pelea”, informó Canelo.

El pugilista mexicano señaló que los aficionados del boxeo no acuden para ver este tipo de peleas. “Todos tienen audiencia, pero esta es una audiencia diferente. Los aficionados al boxeo no van a ver eso; es para otra audiencia”, destacó el mexicano.

Esta no fue la primera vez que el pugilista mexicano habló sobre estos enfrentamientos. Durante una charla con Yes Network, Canelo reafirmó su postura y argumentó que estos combates no contribuyen al boxeo.

Jake Paul y Tyson se enfrentarán a un combate único el próximo 20 de julio. (Foto: X @jakepaul)

¿Cuándo será el combate en Jake Paul vs. Myke Tyson?

El pasado 7 de marzo, Netlflix anunció un combate histórico que significaría el regreso de Mike Tyson al ring tras retirarse del boxeo profesional en el 2005. El enfrentamiento será el próximo 20 de julio en el Estadio AT&T en Arlington, Texas como parte de un evento especial que se transmitirá por Netflix.

Será la primera transmisión de deportes de combate a través de Netflix y el tercer evento deportivo general después de The Neftlix Cup y el partido de tenis entre Rafael Nadal y Carlos Alcaraz.

“Jake Paul vs. Mike Tyson es un enfrentamiento de ensueño único en la vida y anticipo que será el evento de boxeo más visto en la historia del boxeo moderno”, declaró Nakisa Bidarian, fundadora de Most Valuable.

¿El combate entre Jake Paul vs. Myke Tyson está en riesgo de ser cancelado?

El combate entre el influencer y el excampeón de boxeo podría estar en peligro por una serie de circunstancias, una de ellas es que Tyson debe aplicar pasar un examen médico para luchadores mayores de 36 años.

Según la información de USA Today, Tyson debe pasar por un electroencefalograma y un electrocardiograma, para conocer si corre peligro de sufrir una conmoción cerebral debido a su historial en el boxeo.

Incluso, el combate podría ser catalogado como no profesional , lo que cambiaría las reglas como: disminuir el tiempo de los rounds, usar guantes de boxeo de 16 onzas.

Además, los organizadores podrían cancelar el evento, puesto que buscan factura como un combate profesional, según la información de USA Sports.