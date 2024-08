Horario Floyd Mayweather vs Gotti lll HOY: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO la pelea en CDMX?

No hay plazo que no se cumpla y finalmente llegó el día del regreso de Floyd Mayweather a los cuadriláteros para enfrentar al boxeador estadounidense Gotti III en la Arena CDMX este 24 de agosto.

El pugilista se retiró de los enfrentamientos y colgó los guantes en 2017, pero decidió enfrentar un combate más en tierras mexicanas, donde peleará por primera vez.

El apodado ‘Pretty Boy’ tratará de demostrar que a sus 47 años mantiene la calidad que le permitió mantenerse invicto en 50 peleas en su carrera como profesional.

Desde su retirada en 2017, Mayweather mantuvo activo con combates de exhibición en diferentes partes del mundo, en dónde retó a algunos rivales con experiencia en artes marciales mixtas y personajes de las redes sociales.

Todo listo para la pelea de Floyd Mayweather y Gotti III en la CDMX. (Foto: EFE)

¿Dónde y a qué hora ver la pelea de Floyd Mayweather en vivo en TV abierta y por cable?

La pelea de box de Floyd Mayweather y Gotti III es este 23 de agosto y se podrá seguir en cinco opciones diferentes.

En el caso de seguirla por televisión, sea en canales abiertos o de cable, se puede ver en los siguientes sitios.

Fox Sports 1

Azteca 7

Si tienes internet podrás enterarte de todos los detalles en las siguientes páginas.

Fox Sports Premium.

DAZN (por un costo extra)

El horario de inicio del evento deportivo es a las 17:45 horas, pero el show estelar está programada para las 22:00 horas, ambos horarios el tiempo central de México.

El rival de Mayweather es Gotti III. (Foto: EFE)

¿Cómo fue la última pelea de Mayweather vs. John Gotti III?

El duelo de Mayweather ante Gotti III es una revancha del choque de exhibición que tuvieron en junio del 2023 en Florida, donde el referí paró la pelea en el sexto round, antes de cumplirse los ocho programados, porque ambos pugilistas se enfrascaron en una constante agresión verbal.

A pesar de que el árbitro detuvo el asalto, Gotti III se fue encima de ‘Pretty boy’, lo que provocó que los equipos de los boxeadores armaran una batalla campal prolongada a algunos aficionados en las gradas.

El enfrentamiento de junio 2023 no resultó un reto para Floyd, quien a pesar de tener al público en contra, dominó el combate de principio a fin e incluso se dio tiempo de molestar con burlas a su rival, quien cayó en su juego.

“Sigo retirado, así es como vivo mi retiro, soy un peleador y lo seré hasta el último día de mi vida, es mi segunda naturaleza y en eso soy el mejor. No me importa lo que me avientes encima, esto para mí es como levantarme por las mañana a salir a dar un paseo al parque”, respondió el boxeador en la conferencia previa al combate.

La pelea de Mayweather y John Gotti III en la CDMX es la revancha de un combate anterior. (Foto: EFE)

Floyd Mayweather descartó pelea con Julio César Chávez previo a su presentación en la Arena CDMX

El boxeador Floyd Mayweather, quien fue campeón del mundo en cinco divisiones, no descartó este viernes subir al ring en un futuro a Julio César Chávez, leyenda del deporte mexicano, en una pelea de exhibición, pero desmintió la información publicada en Instagram por el pugilista mexicano.

“Chávez es una leyenda, abrió la puerta a boxeadores como yo, y si fuera más joven haríamos un gran enfrentamiento. Uno nunca sabe si puede pasar en el futuro”, explicó ante los medios de comunicación después de la ceremonia de pesaje.

El miércoles pasado, ‘Money’ declaró, en la rueda de prensa previa al duelo de exhibición ante Gotti, que podría derrotar sin manos y en la misma noche a Chávez y a su hijo, Julio César Chávez Jr., aun en activo.

Ahora mostró respeto por él y dijo que vio que la figura mexicana subió a su cuenta de Instagram un cartel de una supuesta pelea contra él el 16 de septiembre próximo en Las Vegas, Estados Unidos, información negada por Mayweather.

Con información de EFE