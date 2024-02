Le salió en un ‘ojo de la cara’: ¿Cuánto pagó Floyd Mayweather por una suite para el Super Bowl 2024?

Con un costo promedio que supera los 9 mil dólares por entrada, la de Las Vegas es la edición más cara del Super Bowl, una cifra que deja claro que vivir el evento desde el estadio no es para cualquiera. Pero por si quedaban dudas sobre la exclusividad, Floyd Mayweather presumió su capacidad económica para no depender de una invitación.

No es un secreto que el exboxeador posee una enorme fortuna que, de acuerdo con Celebrity Net Worth, está estimada en 450 millones de dólares, pero podría ser mayor. Por eso se dio el lujo de comprar una suite entera en el Allegiant Stadium.

A Floyd Mayweather le gusta presumir su fortuna en redes sociales. (Foto: Instagram / @floydwayweather).

A través de su cuenta de Instagram, ‘Money’ publicó este mensaje: “No beso traseros y nunca tengo que rogar a nadie para obtener una suite del Super Bowl. No me importa aceptar invitaciones a veces, pero una cosa es segura, la persona que paga tiene la última palabra. Entonces tengo mis propios asientos y suites para hacer lo que quiera e invitar a quien quiera...”.

El exboxeador también escribió que no estará solo para disfrutar del partido en una de las mejores ubicaciones del recinto: “Me siento bendecido por invitar a 34 personas a vivir la experiencia del primer Super Bowl en Las Vegas”.

¿Cuánto cuestan las suites del Super Bowl?

Los amigos que recibieron la invitación deben sentirse muy afortunados porque Mayweather pagó alrededor de 1.1 millones de dólares, según los recibos y el mensaje que compartió.

Esta no es la primera vez que 'Money' presume su capacidad económica

De acuerdo con el portal TMZ, estas suites cuentan con un buffet que ofrece una amplia variedad de mariscos, carnes y bebidas con calidad premium, además de servicio de meseros. Los asientos más cómodos y la mejor vista hacia el campo.

Ahora es conocido que Floyd estará en una de esas zonas exclusivas y se rumora que Travis Kelce, ala cerrada de los Chiefs, adquirió otra de las suites disponibles, con un precio de 2.5 millones, para invitar a familia, amigos y seguramente, a Taylor Swift, quien volaría desde Tokio para acompañarlo en la búsqueda del campeonato.

¿Quién es Floyd Mayweather?

Nació en Michigan, Estados Unidos, y en 1996 debutó profesionalmente a los 21 años. Poco después, en 1998, obtuvo su primer título bajando del trono superpluma a Genaro ‘Chicanito’ Hernández.

Ese fue solo el principio de una larga trayectoria que lo coloca como uno de los mejores de la historia en su disciplina. Floyd consiguió ser campeón del mundo en cinco divisiones de peso desde el superpluma hasta superwelter.

Mayweather es considerado uno de los mejores boxeadores de la historia, fue campeón del mundo en cinco divisiones de peso distintas. (Foto: Mexsport). (FOTO: Mexsport)

La espectacularidad de su técnica lo llevaron a ser considerado el ‘rey del pay per view’, es decir, el boxeador que mejor vende el pago por evento. De ahí que el origen de su fortuna no sea un secreto.

Se retiró oficialmente en 2017, pero no ha dejado de boxear en peleas de exhibición.