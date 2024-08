‘Bajaron mi beca después de la medalla’: Alejandra Valencia se queja de Conade y Ana Guevara

Sin importar el destacado desempeño de la arquera Alejandra Valencia en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde consiguió medalla de bronce en tiro con arco por equipos, la deportista sufrió una reducción de la beca que le otorgaba la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

A través de sus redes sociales, Valencia compartió que se enteró este mismo jueves de que la dependencia dirigida por Ana Guevara le bajó su beca deportiva, tal como ocurrió con otros atletas, a quienes les quitó por completo este incentivo, como a los de disciplinas acuáticas.

Conade reduce beca a Alejandra Valencia, ganadora de medalla de bronce en París 2024

“Vine a firmar la documentación de mi beca y me entero que por las reglas de operación que rigen a CONADE me bajaron mi beca después de la medalla olímpica. No, pues muchas gracias”, escribió Alejandra en X.

Publicación de Alejandra Valencia en X. (Foto: Captura de pantalla)

En Instagram, también se refirió al hecho de que, pese a la reducción en su incentivo, tiene gastos que cubrir para seguir entrenando y participando en competencias a nivel nacional e internacional.

“Y aunque me bajen la beca debo seguir pagando a mi preparador físico y psicóloga para seguir mejorando. ¿Y así cómo, pues?”, agregó Ale Valencia, ganadora de diversas competencias de tiro con arco.

La deportista de Sonora no hizo referencia a cuál apartado en específico se refiere la Conade para justificar la reducción en su beca. Sin embargo, en los apartados 4.1 y 4.2 de sus Reglas de Operación, se habla de lo relacionado con las becas para deportistas de alto rendimiento.

Historia de Alejandra Valencia en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

¿Quién es Alejandra Valencia, atleta de tiro con arco a quien Conade le bajó la beca?

Alejandra Valencia Trujillo es una atleta originaria de Hermosillo, Sonora que actualmente tiene 29 años y se desempeña como deportista de alto rendimiento en la disciplina de tiro con arco.

Desde que era niña, ‘Mico’ se interesó por el deporte, así que su mamá la llevó a practicar atletismo, natación y ciclismo, pero fue tiro con arco aquel deporte que ‘le robó el corazón’.

Hizo su debut en los Juegos Panamericanos de 2011, en los que rompió doble récord, y desde entonces inició una larga trayectoria que incluye distintos reconocimientos y medallas en competencias como Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos, entre las que destacan:

Alejandra Valencia en Juegos Panamericanos

Lima 2019 : Medalla de oro en tiro con arco individual; medalla de plata en tiro con arco en equipo recurvo femenil; medalla de bronce en tiro con arco mixto.

: Medalla de oro en tiro con arco individual; medalla de plata en tiro con arco en equipo recurvo femenil; medalla de bronce en tiro con arco mixto. Guadalajara 2011: Medallas de oro en tiro con arco individual y por equipos.

Alejandra Valencia en Juegos Olímpicos

Alejandra Valencia ha ganado varias medallas a lo largo de su trayectoria deportiva. (Conade )

Conade: Los deportes más ‘castigados’ por la dependencia de Ana Guevara

En los últimos años se ha cuestionado a Ana Gabriela Guevara, directora de Conade, por las decisiones tomadas al frente de la institución, sobre todo en las que a estímulos económicos y becas se refiere.

Durante su administración, la exvelocista olímpica ha recortado el apoyo de múltiples federaciones deportivas, aunque las afectaciones no son las mismas para todas, pues algunas incluso se quedaron sin subsidios para los atletas.

Entre las federaciones que, del 2019 al 2023 se vieron afectadas por la reducción de presupuesto de Conade, son:

Tenis

Esgrima

Atletismo

Pelota vasca y frontón

Tiro con arco

Pentatlón moderno.

Sin embargo, es la delegación de deportes acuáticos aquella que ha salido más mermada, pues desde enero de 2023 las y los deportistas de disciplinas como natación artística y clavados se quedaron sin beca.