¿Cuántos salarios mínimos gana Ana Guevara, directora de la Conade?

¿Cómo te vendría un ‘sueldito’ que cubra viajes a París y cenas en distintos restaurantes? Ana Gabriela Guevara regresó de los Juegos Olímpicos con menos medallas de las previstas y muchas críticas sobre su mandato en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

La funcionaria fue vista en un vuelo de primera clase de Air France, cuyo costo supera los 100 mil pesos y disfrutó su estancia en París con comidas en restaurantes como Au Pied du Cochon y La Comète, donde los precios por persona oscilan entre 30 y 60 euros (aproximadamente 610 a mil 121 pesos mexicanos).

Ante estas acusaciones, Ana Guevara regresó a México y explicó los gastos que realizó durante los Juegos Olímpicos de París 2024 y afirmó que puede hacer lo que le plazca con el dinero que recibe.

“Yo no tengo dependientes familiares; todo lo que gano me lo gasto y me lo pongo como me da la gana. No tengo marido, ni esposa, ni concubino, ni nadie que me exija por qué gasto. Es mi gusto y mi placer, lo que yo gano, que lo gano de manera debida y honrada, lo puedo gastar como yo quiera”, afirmó Guevara en la rueda de prensa de resultados de París 2024.

Ana Guevara, titular de la Conade. (Foto: X@conade) (CONADE )

¿Cuántos sueldos mínimos gana Ana Guevara?

Según la plataforma Nacional de Transparencia, Ana Gabriela Guevara tiene un salario mensual de 120 mil 726.61 pesos en su puesto como Directora General, lo que equivale 19 salarios mínimos al mes.

Mientras que su ingreso anual equivale aproximadamente a 231 salarios mínimos mensuales.

Aunque el portal gubernamental de Nómina Transparente de la Secretaría de la Función Pública, señala que el ingreso mensual de Ana Guevara es de 114 mil 901.57 en sueldo neto.

Ana Guevara comió en La Comète, restaurante de París 2024. (Foto: Especial El Financiero / Mexsport, Google Maps).

¿Qué dijo Ana Guevara sobre sus gastos en París 2024?

Ana Guevara, la encargada de la Conade, regresó a México y ofreció una rueda de prensa para presentar los resultados de los Juegos Olímpicos de París 2024, en los cuales México obtuvo cinco medallas.

En la rueda de prensa, Guevara aprovechó para justificar sus gastos durante el evento, explicó que la cuenta individual en uno de los restaurantes donde comió fue de 50 euros, mientras que en el otro los costos fueron más altos debido a que la comida fue grupal, según la información del periódico Esto.

“En 2006 tuve una lesión lumbar y, por prescripción médica, el doctor me recomendó que todos los viajes mayores de cinco horas los hiciera en clase business, a costo de mi bolsa”, comentó la exatleta sobre su vuelo de regreso en clase business.

De acuerdo con el periódico Reforma, la mandataria regresó en un asiento de clase business, cuyo precio aproximado oscilaba entre 140 mil y 160 mil pesos mexicanos por el viaje redondo