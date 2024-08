‘Sirvió vender calzones’: Nuria Diosdado habla del histórico regreso de natación artística a París 2024

París 2024 no deja de sorprender a los fanáticos del deporte y esta jornada de Juegos Olímpicos no fue la excepción, pues las sirenas mexicanas cerraron su participación en natación artística.

Nuria Diosdado, líder de la escuadra de nado sincronizado, envió un mensaje refiriéndose a las declaraciones de Ana Guevara contra los deportistas de nuestro país relacionado con el acto de vender productos por catálogo o ropa interior para financiar su viaje a Francia.

Las nadadoras mexicanas participaron en la rutina artística en París 2024. (Foto: Mexsport) (Jorge Martinez/MEXSPORT)

Diosdado aseguró que tuvo un resultado positivo vender toallas y trajes de baño para conseguir dinero y costear los gastos de las competencias.

“Sirvió vender calzones, sirvió muchísimo, sobre todo porque muchísima gente se hizo parte de nuestro equipo. Hoy tenemos más de 8,500 toallas vendidas y 5,000 trajes de baño que estaban distribuidos no solo por México, sino por muchas partes del mundo; es como un emblema ya de nosotras”, declaró en una entrevista concedida para TUDN este miércoles.

Nuria precisó que esto ayudó para conseguir, no solo dinero, sino el apoyo de las personas. “Más allá de las ganancias para pagar muchas cosas de equipo, sirvió para hacer un gran ejército de personas que nos agarraron las espaldas hoy aquí”.

Nuria Diosdado comanda al equipo de natación artística en París 2024. (Foto: Instagram @nuriagodgiven).

Guillermo del Toro y María José Alcalá felicitan a las ‘sirenas’ mexicanas

La titular del Comité Olímpico Mexicano felicitó a las nadadoras, después de terminar la competencia de rutina acrobática, tercera y última presentación en la categoría por equipos.

Alcalá, quien en el pasado señaló una falta de apoyo económico de Ana Gabriela Guevara y la Conade a los atletas mexicanos, ahora felicitó a las ‘sirenas’ por su desempeño en París 2024.

“Me van a hacer llorar, gracias, son gigantes, ustedes chin., lo hicieron sensacional, no puedo con esto, ¿qué les puedo decir a ustedes reinas? Gracias a ustedes, son ching...s, no les voy a decir más, ¿cómo no vamos a confiar en ustedes?, disfrutan cuando salen, me quedo con las fotos, que lindas”, compartió la titular del COM en un video publicado este miércoles en las redes sociales de Claro Sports.

La reacción de las nadadoras mexicanas fue de agradecimiento, acompañada de sonrisas y risas ante las palabras de María José Alcalá.

Guillermo del Toro también envió sus felicitaciones por medio de su cuenta personal de X donde dedicó el siguiente mensaje.

“¡Qué orgullo tener a este equipo que por su esfuerzo y tenacidad lograron lo que lograron- Grandes!”

Las mexicanas no consiguieron medalla en nado artístico por equió. (Foto: Mexsport) (Jorge Martinez/MEXSPORT)

¿Cómo les fue a las ‘sirenas mexicanas’ en París 2024?

Después de tres rutinas diferentes, las ‘sirenas mexicanas’ cerraron su participación en París 2024 este 7 de agosto, ellas obtuvieron una calificación dividida de la siguiente forma.

Dificultad: 26.950

Elementos: 180.3067

Impresión artística: 83.1500

Rutina acrobática: 263.4567

Para un total acumulado de 853.7932 puntos, lo que las colocó en la séptima posición general. La medalla de oro en la prueba fue para la delegación china, quienes obtuvieron una suma de 996.1389 puntos en total.

Las medallas de plata y bronce, respectivamente, fueron para Estados Unidos (914.3421 puntos) y para España con 900.7319 puntos.

Las 'sirenas mexicanas' en su última rutina en París 2024. (Foto: Mexsport) Las 'sirenas mexicanas' en su última rutina en París 2024. (Foto: Mexsport)

María José Alcalá felicita a los atletas mexicanos por su desempeño en París 2024

María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, realizó un balance acerca de la participación de los atletas nacionales en los Juegos Olímpicos.

“Muy bien; extraordinaria. La verdad es que cada uno de ellos hizo su trabajo (...) porque se entregan hasta el último momento. Lo que hizo Marco Verde es un claro ejemplo. Una hazaña extraordinaria y bueno, pues a seguirle.”, dijo Alcalá en una entrevista para Claro Sports publicada el pasado 4 de agosto.

“Van a seguir cayendo muy buenos resultados. No debemos preocuparnos. Este resultado es de ellos, de su familia, de la gente que siempre los ha apoyado (...) para nosotros es un orgullo nacional que nos representen”, concluyó en el mismo encuentro.

La titular del COM felicitó a Marco Verde. (Foto: Mexsport)

¿Cuántas medallas ha ganado México en París 2024?

Hasta el momento, la delegación de nuestro país consiguió 4 medallas, dos de plata, una de bronce y la que disputará Marco Verde en la final de boxeo el viernes 9 de agosto.

Las disciplinas donde se ganaron las preseas en París 2024 son las siguientes.