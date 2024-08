(FOTOS) Dos ‘oros’ para Huang Yaqiong: Gana medalla bádminton y le propusieron matrimonio

París no solo es la ‘Ciudad de la Luz’ o de los Juegos Olímpicos, también es llamada ‘la ciudad del amor’ y dos atletas de origen chino lo acaban de confirmar.

Huang Yaqiong, deportista que competió este 2 de agosto en la disciplina de bádminton, protagonizó un momento curioso en esta ‘justa olímpica’ luego de que su novio Liu Yuchen le propusiera matrimonio instantes después de ganar la medalla de oro.

Huang Yaqiong compitió en bádminton. (Foto: Xinhua News Agency)

¿Cómo fue la pedida de matrimonio en París 2024?

Sin duda, un día inolvidable para la atleta china de bádminton, Huang Yaqiong porque ganó este viernes el oro olímpico en dobles mixtos junto a Zheng Siwei, minutos antes de recibir una petición de matrimonio de su pareja fuera de la cancha.

Huang y Zheng se llevaron el primer lugar en la disciplina en los Juegos Olímpicos después de derrotar ampliamente a la pareja surcoreana formada por Kim Won-ho y Jeong Na-eun (21-8, 21-11) en tan solo 41 minutos.

Luego de la ceremonia de medallas en La Chapelle Arena, los ganadores descendieron del podio, y en un rincón esperaba el novio de Huang, Liu Yuchen, un jugador de dobles masculinos que había ganado la medalla de plata en Tokio hace tres años, sin embargo, perdió en las primeras rondas en París 2024.

La deportista china aceptó casarse. (Foto: Xinhua News Agency)

El novio de Huang Yaqiong le pidió matrimonio al bajar del podio. (Foto: Xinhua News Agency)

Inédito: le pide matrimonio al finalizar competencia en París 2024. (Foto: Xinhua News Agency)

Liu obsequió a Huang con un ramo de flores, antes de arrodillarse y sacar un anillo, para sorpresa de todos los aficionados en la tribuna y en el estadio, quienes en su mayoría eran de China.

“Hoy me convertí en campeona olímpica y me comprometí. Creo que el anillo me queda muy bien en el dedo”, celebró la atleta de 30 años ante los periodistas en un día que seguramente nunca olvidará y que marcará estos Juegos Olímpicos.

¿Cuántas medallas tiene México en París 2024?

La delegación mexicana que participa en los Juegos Olímpicos de París 2024, por el momento, cuenta con tres medallas y son las siguientes.

Medalla de bronce en tiro con arco por equipo femenil: Alejandra Valencia, Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez.

en tiro con arco por equipo femenil: Alejandra Valencia, Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez. Medalla de plata en judo femenil de máximo 63 kg: Prisca Awiti.

Medalla de plata en clavados de trampolín de 3 metros: Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya.

Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya ganaron medalla de plata, la segunda para México en los Juegos Olímpicos de París 2024. (Xinhua News Agency)

¿Cómo va el medallero general de París 2024?

El medallero general de París 2024 está liderado por la delegación china con 31 preseas, de las cuales 13 son de oro. El listado de los primeros cinco lugares queda de la siguiente manera.

China: 13 de oro, 9 de plata y 9 de bronce para un total de 31. Francia: 11 de oro, 12 de plata y 13 de bronce para un total de 36. Australia: 11 de oro, 6 de plata y 5 de bronce para un total de 22. Estados Unidos: 9 de oro, 18 de plata y 16 de bronce para un acumulado de 43. Gran Bretaña: 9 de oro, 10 de plata y 8 de bronce para un total de 27.