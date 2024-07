Ella es Adriana Ruano: La gimnasta que se convirtió en atleta de tiro y le dio su primer oro a Guatemala

No solo la mexicana Prisca Awiti cambió gimnasia por el judo y ganó plata en París 2024: Adriana Ruano también inició en dicha disciplina y luego eligió el tiro, con el cual consiguió el primer oro de Guatemala en Juegos Olímpicos.

Ruano se consagró el 31 de julio en los Juegos de París 2024 tras fijar un récord olímpico en la prueba de foso olímpico (trap) del tiro.

Guatemala nunca había ganado un oro en los Juegos. Es la segunda medalla que consigue en estos París 2024 y la segunda en tiro, después del bronce logrado el martes por Jean Pierre Brol en foso olímpico. Antes de esta cita en Francia, la cosecha olímpica guatemalteca se limitaba a una medalla de plata, la conseguida por Erick Barrondo en los 20 kilómetros marcha de los Juegos Olímpicos de Londres.

Adriana Ruano se convierte en la primera guatemalteca en ganar oro para su país en unos Juegos Olímpicos. (Fotoarte: El Financiero) (Xinhua News Agency / Comité Olímpico Guatemalteco)

Una grave lesión de columna acabó con el sueño de Adriana Ruano de ser una gimnasta olímpica en 2011. Trece años después, se presentó a competir como tiradora y atrapó la primera medalla olímpica de Guatemala en su historia.

“Me formé en un sistema en el que iba a entrenar gimnasia durante dos horas por las mañana, luego iba a la escuela y volvía a entrenar por la tarde”, recordó Ruano sobre su primer deporte. “Cuando sufrí la lesión, no tenía nada. Empecé a desesperarme y estaba frustrada. Fue cuando se me abrieron las puertas de este deporte”.

¡Y de qué manera!

Adriana Ruano se formó como gimnasta. (Fotos: @adrianaruano95).

¿Cómo le fue a Adriana Ruano en París 2024?

La tiradora de 29 años finalizó con un puntaje de 45 sobre un máximo posible de 50 disparos para subirse a lo más alto del podio en el Centro de Tiro de Chateauroux.

Ruano cerró los ojos y respiró profundo antes de acertar su 43er plato para asegurar el oro con cinco disparos por delante. Falló los siguientes dos disparos, pero era algo sin relevancia.

La italiana Silvana Stanco se quedó con la plata con 40 disparos y la australiana Penny Smith completó el podio.

🗼💙 "Se que mucha gente rezo por mí, y no para que ganara" expresa Adriana Ruano sobre la gente que le apoyo para que disfrutara los Juegos Olímpicos #Paris2024, y terminó con un 🥇 🇫🇷#GuatemalaEnParís2024 #juegosolimpicos #Deporte #olympicgames pic.twitter.com/CANw0fnAtv — C O G (@COGuatemalteco) July 31, 2024

¿Quién es Adriana Ruano, medallista de oro para Guatemala?

Adriana Ruano Oliva nació el 26 de junio de 1995 en Guatemala, de niña practicaba ballet y gimnasia artística.

Ruano se entrenaba para el campeonato mundial de gimnasia de 2011, clasificatorio para los Juegos de Londres un año después, cuando sintió un fuerte dolor en la espalda.

Una resonancia magnética que la entonces gimnasta de 16 años tenía seis vértebras dañadas — una lesión que puso fin a su carrera. El doctor de Ruano le recomendó competir en el tiro si quería participar de un deporte que no iba a causarle molestias adicionales a la espalda. El consejo del doctor rindió dividendos el miércoles.

La guatemalteca Adriana Ruano en la final de la fosa de los Juegos Olímpicos de París, el miércoles 31 de julio de 2024, en Chateauroux, Francia. (AP Foto/Manish Swarup) (Manish Swarup/AP)

“En un inicio me dolió mucho dejar la gimnasia, y cuando yo veía el plato trataba de pensar que ese plato era mi pérdida, mi problema, y me daba cuenta de que cuando pensaba eso rompía el plato. Así que traté de agarrar el tiro como una terapia psicológica”, relató la medallista a Olympics.com.

Tras ganar oro, dijo a medios de comunicación: “No puedo crear que sea una realidad, estoy muy feliz. Es un honor. No fue fácil llegar acá... Tengo muchas emociones. No sé qué pensar. Estoy feliz y agradecida con todos”.

“Mi sueño era estar en los Juegos Olímpicos en gimnasia, pero una lesión me llevó a retirarme. Estoy un deporte increíble, tengo suerte. Al principio no me gustaba, hasta que empecé sentir pasión por el tiro”, comentó la medallista.

Adriana Ruano, gimnasta y atleta de tiro.

Adriana Ruano dedica su medalla a su papá: ‘Mi angelote allá arriba’

En el podio de entrega de medallas, Ruano (29 años), muy emocionada tras su hazaña, mostró este miércoles una fotografía de su padre, quien murió un mes antes de los Juegos de Tokio, donde ocupó el puesto 26: “Fue un momento muy difícil. Pero sentí el apoyo de mi familia y de mi entrenador”, dijo.

“Definitivamente, esta medalla va con dedicación especial a mi papá. Lo perdí un mes antes de Tokio y Tokio fue un sube y baja de emociones”, explicó Ruano en su conferencia de prensa como nueva campeona olímpica.

📸😍💙 ¡LA FOTO! Adriana Ruano de Tiro con Armas de Caza se bañó de oro en los Juegos Olímpicos París 2024 🥇🌟👏🏼.#GuatemalaEnParís2024 #juegosolimpicos #NuestraMetaLosValores #olympicgames pic.twitter.com/7sOroFWDpt — C O G (@COGuatemalteco) July 31, 2024

“Después de Tokio me propuse clasificarme de nuevo para unos Juegos Olímpicos. Quedé en último lugar en Tokio y fue algo muy difícil, así que esta medalla lleva mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho amor. Va dedicada a mi angelote allá arriba y sobre todo a mi familia”, apuntó.

Nunca antes Guatemala había conseguido subir a lo más alto en un podio olímpico, algo que Ruano admitió no haber digerido todavía.

“Creo que en este momento es una mezcla de emociones. Todavía no he magnificado lo que significa esta medalla. Sé que significa mucho para el país. El deporte ha sido mi vida y por el momento seguiré. Muy contenta de este logro y de poder representar a las mujeres guatemaltecas”, dijo orgullosa.