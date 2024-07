Ella es Prisca Awiti: La gimnasta que se convirtió en judoka y ganó plata para México

“Prometo dejarlo todo en el tatami”: Prisca Awiti advirtió que pelearía por el oro para México durante los Juegos Olímpicos de París 2024 y lo hizo hasta el último momento en la final de judo femenil, apoyada por unos cuantos mexicanos en las gradas del Champ de Mars Arena, en Francia. Ahora es histórica.

Al final, Awiti se llevó una medalla de una plata que sabe a gloria, pues el país jamás había obtenido una presea olímpica en judo: es la segunda en el medallero de París 2024, la 25 en la historia de la delegación mexicana, además la 74 en total.

En su camino a la final, ella venció Nigara Shaheen (equipo de refugiados), luego a Angelica Szymanzka (Polonia), Lubjana Piovesana (Austria) y a Katarina Kristo (Croacia), pero fue derrotada por Andreja Leski (Eslovenia).

“Esmás dolor ahorita, tenía la capacidad de ganar oro, tristemente me ganaron, no pude mantener, terminamos con una plata olímpica... México es mi país, lo es todo para mí”, dijo la atleta de 28 años al terminar la competencia a Claro Sports.

Más tarde, Pisca Awiti Alcaraz agregó a medios de comunicación: “Estoy muy satisfecha, pero también con emociones mixtas por perder la final. El sueño siempre es el de ser campeona olímpica, pero una medalla de plata es muy importante. Yo no vine a París con una medalla en mente, sino a dar lo mejor. Llegar a la final y lograr la plata es para estar feliz”.

Prisca Awiti compitió en la final de judo, categoría -63kg, por la primera medalla de oro en la historia de México sobre este deporte. (AP / Cortesía / COM)

Asimismo, ella agradeció a quienes la han apoyado: “Mi vida cambia, y la del judo mexicano. Es el logro del equipo nacional, de mis compañeros, de los entrenadores, de mi familia, que han estado conmigo hoy. Sin ellos nada hubiera sido posible”

¿Dónde nació Prisca Awiti Alcaraz y cómo inició en el judo?

Prisca Awiti Alcaraz se describe a sí misma como una persona muy disciplinada. Nació en Londres en 1996, de madre mexicana (León, Guanajuato) y padre keniano. La atleta compite por México desde 2017, está en sus segundos Juegos Olímpicos luego Tokio 2021.

De acuerdo con el sitio oficial de los Juegos Olímpicos, cuando Prisca apenas tenía 8 años le gustaba la gimnasia, pero tuvo una discusión con su hermano (judoka) por cuál deporte era más difícil.

Así que después de debatir, ella decidió probar con el judo y no lo soltó. En principio siguió a la par con gimnasia, deporte en el que le advirtieron que a los 12 sería demasiado alta para seguir compitiendo, por lo cual eligió priorizar la disciplina que hoy le dio su medalla de plata.

Prisca Awiti compitió en la final de judo, categoría -63kg, obteniendo medalla de plata, la primera en la historia de México sobre este deporte. (AP)

Y a todo esto, ¿cómo llegó a ser la única atleta en la delegación mexicana con judo? Awiti relató en Judo Inside lo que pasó en 2017:

“Estaba a punto de dejar el judo. Estuve fuera seis meses por una lesión y previamente había sufrido una lesión en la cabeza, que me tuvo fuera otros ocho meses. No iba bien, no estaba en el centro nacional. Mi entrenador me preguntó si tenía pasaporte mexicano y que mirara esa posibilidad, así que escribí al seleccionador de México y en unos tres meses hicimos el cambio. Yo ya tenía el pasaporte de cuando era pequeña, así que empezamos el proceso en julio y para octubre ya competí por México”.

En marzo de 2024, la deportista olímpica mexicana contó que los últimos meses habían sido difíciles para ella:

“Siempre es bueno detenerse y mirar hacia atrás y ver lo lejos que se ha llegado. He logrado cosas que solo soñaba cuando era pequeña y sé que soy capaz de lograr más. Puede que los primeros meses del año no hayan ido muy bien, pero es tiempo de reiniciar y me aseguraré de que el resto del año vaya genial. Sé de lo que soy capaz y esto está lejos de serlo”.

Y no se equivocó.

Con información de AP y EFE.