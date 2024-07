¿Quién es esposo de Nuria Diosdado, la líder vs. Ana Guevara, y qué cargo tiene en la Selección Mexicana?

Como atleta de alto rendimiento, Nuria Diosdado está a unos días de participar en los cuartos Juegos Olímpicos de su carrera. Lo hará como capitana del equipo de nado sincronizado de México en París 2024.

Pese a que algunas competencias ya comenzaron, la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024 es este viernes 26 de julio, a partir de las 11:30 de la mañana, tiempo de México. Miles de atletas desfilarán por la capital francesa para culminar frente a la Torre Eiffel, para luego dar el pistoletazo de salida al calendario de competencias de los Olímpicos.

En el caso de México, los deportistas portarán el uniforme de gala, que muestra al Ángel de la Independencia, aunque las bromas dicen que se parecen más a los taxis de la Ciudad de México.

Con todo y los entrenamientos de alto rendimiento, Nuria Diosdado se dio tiempo de ser la líder de la pelea contra Ana Guevara, directora de la Conade (Comisión Nacional del Deporte), quien retiró las becas deportivas a algunos atletas mexicanos, en especial de deportes acuáticos.

También se ha dado tiempo para terminar una licenciatura y dos maestrías, así como de formar una familia, con un integrante vital para los jugadores del combinado nacional de futbol. No, no hablamos de Javier ‘Vasco’ Aguirre, nuevo director técnico de la Selección Mexicana.

¿Cuándo se casó Nuria Diosdado con Javier Arnaiz Lastras?

La boda de Nuria Diosdado y Javier Arnaiz tuvo como invitados a exdeportistas como Rommel Pacheco. Tomada de Instagram @nuriagodgiven / @Javier Arnaiz

La capitana del equipo de nado sincronizado celebra sus triunfos al lado de Javier Arnaíz Lastras, a quien le dice ‘Xavi’ de cariño y con quien contrajo matrimonio en noviembre de 2021, en una boda que tuvo como asistentes a exdeportistas olímpicos mexicanos como Rommel Pacheco, Joanna Jiménez, compañera de Diosdado en natación artística, y la taekwondoina María del Rosario Espinosa, quien anunció su embarazo en julio de 2022.

La boda de Nuria Diosdado y Javier Arnaiz se realizó luego de que la atleta mexicana participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (que se realizaron un año después por la pandemia de COVID-19); sin embargo, la preparación física y las competencias no fueron problema.

“Escoger el vestido fue un proceso largo. Lo elegí un año antes, porque iba a participar en los Juegos Olímpicos y quería tenerlo previo a ese compromiso”, explicó Nuria Diosdado en entrevista con Reforma.

De acuerdo con una de las atletas mexicanas que estarán en París 2024, la búsqueda del vestido de novia duró aproximadamente dos meses, tiempo en el que visitó unas siete tiendas y se probó unos 35 vestidos hasta que encontró uno de la firma Rosa Clará.

“Siempre te dicen que sientes cuando es el indicado. Una vez que mi mamá vino a verme a CDMX, hice cita en cuatro lugares, entre estos un Rosa Clará, que ya había visto en su web un diseño que me había encantado; pensaron que ya no lo tenían y, por suerte, la vendedora lo encontró en la bodega. Me lo probé y, en ese instante, me enamoré de él”, comentó.

¿Quién es Javier Arnaiz Lastras, esposo de la capitana del equipo de nado sincronizado?

A través de su perfil en X, antes Twitter, Javier Arnaiz Lastras señala que se desempeña como Director de performance y medicina en la Selección Mexicana de Futbol; sin embargo, su perfil en LinkedIn permite conocer más del esposo de Nuria Diosdado.

La biografía que publica en LinkedIn establece que Javier Arnaiz nació en Madrid, España, donde se graduó como Doctor en Ciencias del Deporte, por la Universidad Politécnica de Madrid (INEF). Sus campos de especialidad son la aplicación de la termografía infrarroja en entrenamiento, recuperación y competición en fútbol.

Detalla que su cargo en la Selección Mexicana de Futbol es como director de Ciencias del Deporte de la Federación Mexicana de Fútbol en Selecciones Nacionales. En el Tri, coordino las áreas de Preparación Física, Nutrición, Medicina, Fisioterapia, Psicología y Sports Science.

Tras destacarse como “apasionado de la gestión y la innovación empresarial en el deporte”, el esposo de Nuria Diosdado indica que también fue Gerente de Rendimiento de NBA Academy LATAM y fundador de 3 empresas (2 tecnológicas y 1 de material deportivo).

“Como Gerente de Rendimiento de la NBA Academy LATAM logramos la elección del NBA Draft 6 pick Bennedict Mathurin (Indiana Pacers) y el 24 pick Olivier-Maxence Prosper (Dallas Mavericks)”, destaca.

La carrera profesional de Javier Arnaiz Lastras incluye cargos en España, México, Brasil y Estados Unidos con atletas desde los 8 años hasta atletas olímpicos, selecciones nacionales y academias de las instituciones deportivas internacionales más reconocidas.

Además, Lastras Arnaiz es coautor de nueve artículos JCR y más de 19 publicaciones científicas.

¿Qué empresas fundó el esposo de Nuria Diosdado?

Nuria Diosdado participará en sus cuartos Juegos Olímpicos en París 2024. (Twitter @CONADE)

ThermoHuman es la empresa más reciente que fundó Javier Arnaiz Lastras. Ahí también fue administrador y responsable del diseño de producto del software en la nube de ThermoHuman v1.0 (2015) y v2.0 (2020)

También fue “encargado del área de América en cuanto a formación y clientes de las grandes ligas de Estados Unidos como NFL, NBA, MLB y MLS así como México”.

La otra empresa que fundó se llama SoloPerformance.MX, que se dedica a la fabricación de material deportivo para instituciones relacionadas con el alto rendimiento, fisioterapia y la readaptación.

¿Con qué deportistas ha trabajado Javier Arnaiz Lastras?

Además de su paso por la Selección Mexicana de Futbol, que ahora contará con ‘Rafa’ Márquez como parte del cuerpo técnico, Javier Arnaiz Lastras trabajó como preparador físico del Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR).

Desde ese cargo, el esposo de Nuria Diosdado estuvo relacionado con atletas mexicanos que participaron en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, entre los que destacan: