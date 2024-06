¿Quién es John Gotti III, rival de Floyd Mayweather en su próximo combate en México?

Todo vuelve y ahora es el turno de Floyd Mayweather de regresar al ring para una pelea de exhibición en la Arena Ciudad de México, donde se enfrentará a John Gotti III en busca de una revancha.

Aunque Mayweather anunció su retiro en 2017 después de pelear ante Conor McGregor en 2017, se ha mantenido activo en los combates de exhibición donde enfrenta a celebridades y otros boxeadores. Su última pelea fue en noviembre de 2023 frente a una estrella de las Artes Marciales Mixtas, Mikuru Asakura.

¿Quién es John Gotti III?

John Gotti III es un boxeador estadounidense, quien inició su camino en las artes marciales mixtas, pero ahora ha incursionado en el boxeo.

A pesar de su trayectoria deportiva, John Gotti III es conocido por ser nieto de un famoso jefe del crimen en Nueva York. John III nació en 1992 y por ahora solo compite en la división peso welter, tiene un récord 2-0 en el boxeo.

¿Cuándo es el combate de Mayweather y John Gotti III?

El combate entre Mayweather Jr y Gotti III está programada para el próximo sábado 24 de agosto, debido a que se trata de una pelea de exhibición,la cual no afectará el récord profesional de ninguno de los dos.

La pelea lleva el nombre de The One & Only Fight Mexico y será en la Arena Ciudad de México, en lo que promete ser un combate único. Al momento ya se anunció la fecha de la venta y preventa de los boletos.

Preventa BBVA: 25 al 30 de junio

Venta general: 1 de julio

“Es un hito para el deporte mexicano”, aseguró el empresario gracias al reconocimiento que tiene Floyd Mayweather Jr. “Tenemos la oportunidad de traer las de las figuras del deporte más grandes en la historia, un campeón invicto, para muchos el mejor de todos los tiempos”, señaló Daniel Miranda, Director General de Music Vibe.

¿Cómo fue el último combate entre Mayweather vs. John Gotti III?

La pelea de exhibición estuvo pactada en 8 rounds y se realizó en Miami, Florida. Sin embargo, el referí paró la contienda después de las groserías de John Gotti al no seguir las órdenes.

Ante la problemática, personajes ajenos al combate se subieron al ring donde hubo empujones y amenazas, lo que llevó a postergar la pelea.