Alfonso Romo, el dueño de Vector y pariente de Francisco I. Madero que compitió en Juegos Olímpicos

Alfonso Romo, dueño de Vector Casa de Bolsa, es una de las varias personalidades de los negocios y la política que han incursionado en los deportes, como la presidenta Claudia Sheinbaum, deportista de remo en la UNAM, o el empresario Fernando Reina, con un Récord Guinness en esquí acuático.

Además de ser exatleta olímpico, Romo está vinculado a la política por su historia: el tío de su abuelo fue el presidente Francisco I. Madero, según la BBC.

Este 25 de junio, Alfonso Romo Garza se puso de nuevo en el centro de los reflectores por razones menos deportivas: el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a instituciones financieras mexicanas (Vector Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam) por presunto lavado de dinero relacionado con el tráfico de opiáceos, en particular fentanilo.

Las autoridades estadounidenses vinculan al negocio de Alfonso Romo con empresas chinas y con carteles mexicanos (de Sinaloa y del Golfo): “Entre 2013 y 2021, una mula de dinero del Cártel de Sinaloa empleó diversos métodos para blanquear dos millones de dólares de Estados Unidos a México a través de Vector”.

La presidenta Sheinbaum respondió Departamento de Tesoro esta mañana: “No hay ninguna prueba, son dichos. Pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? Si hay pruebas, se actúa. No hay impunidad. No importa quién sea. Pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar, como en cualquier delito”.

En tanto, Vector negó las acusaciones en un comunicado. Alfonso Romo está en medio de unos juegos más complicados que los Olímpicos en los que participó.

Alfonso Romo fue jefe de la Oficina de Presidencia con AMLO. (Nación321/Cuartoscuro)

¿Qué deporte practicaba Alfonso Romo?

Alfonso Romo, empresario de Monterrey (Nuevo León) y exjefe de la Oficina de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, representó a México en salto ecuestre en los Juegos Olímpicos de 1996 y 2000, cuando tenía 46 y 50 años.

En ese entonces, el jinete ya tenía un largo historial en los negocios: en 1985 compró la Cigarrera La Moderna y en 1987 adquirió Sociedad Bursátil Mexicana (Soburmex) y la renombró como Vector Casa de Bolsa.

Según el sitio oficial de los Juegos Olímpicos, Romo no llegó al podio en las dos justas, su mejor resultado fue un doceavo lugar:

Atlanta 1996 – Ecuestre, Salto individual: 60° (ronda 1 de 2)

60° (ronda 1 de 2) Atlanta 1996 – Ecuestre, Salto en equipo : 14°

: 14° Sídney 2000 – Ecuestre, Salto individual: sin resultado oficial registrado

sin resultado oficial registrado Sídney 2000 – Ecuestre, Salto por equipos: 12º

Caballos de La Silla, de Alfonso Romo, han ganado competencias internacionales.

‘Poncho’ Romo es ingeniero agrónomo del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, además, siguió involucrado en el deporte con el Club Hípico La Silla en su ciudad natal.

Según el sitio especializado Horse Network, Alfonso fue un jinete apasionado desde joven y creó La Silla a inicios de los 90 con el objetivo de impulsar el salto mexicano.

Dicha organización ecuestre tiene reconocimiento mundial por su criadero de caballos y planeación de competencias nacionales e internacionales.

Alfonso Romo Garza Lagüera también es deportista ecuestre. (Foto: Facebook Club Hípico La Silla).

Caballos de La Silla han tenido éxito en competiciones internacionales, dice dicho sitio: como la yegua Doreen, séptima en los Juegos Olímpicos de Seúl; Top Gun, oro por equipos para Holanda y quinta en los Juegos Olímpicos de Barcelona.

“Hemos tenido la suerte de que, cada año, tenemos dos o tres caballos muy buenos en el panorama. Eso es lo que Poncho hizo por el deporte mexicano: lo hizo todo”, dijo Pilar Cepeda, directora de La Silla, en 2022 a Horse Network.

Los hijos del exatleta, Alfonso y Alejandra, también están involucrados en el deporte ecuestre.