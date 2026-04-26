Jornada 17 de la Liga MX: Así se jugará la Liguilla del Clausura 2026 AL MOMENTO

La Liga MX define su liguilla del Clausura 2026. (Fotos: IA Gemini / Cuartoscuro.com / Liga MX).

La Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX mantiene abierta la definición de posiciones rumbo a la Liguilla. Aunque ya hay equipos clasificados, los partidos pendientes de este domingo son determinantes para establecer los cruces definitivos de cuartos de final.

En la última fecha de la fase regular, Pumas UNAM le arrebató la cima de la tabla genera a Chivas Guadalajara. “Desánimo no existe, al contrario; estamos tranquilos con el campeonato que hicimos, merecimos ser líderes pero el fútbol no se trata de merecimiento sino de lo que sucede”, declaró el argentino Gabriel Milito, entrenador del equipo tapatío.

Jornada 17 de la Liga MX: ¿Cómo va la tabla general del Clausura 2026?

Pumas llegó al liderato con 36 puntos luego de vencer 0-2 a Pachuca con goles de Uriel Antuna y Robert Morales. Los universitarios concluyen la fase regular con 10 victorias, 6 empates y solo una derrota; son el equipo más goleador del torneo, con 34 goles, y una defensiva sólida que solo permitió 17 tantos en contra.

Chivas suma también 36 unidades tras empatar 0-0 ante Tijuana, pero queda en segundo lugar por diferencia de goles. Se queda con 11 victorias, 3 empates y 3 derrotas.

Pachuca se mantiene con 31 puntos, mientras Toluca llega a 30 tras su victoria sobre León. Cruz Azul aún tiene pendiente su partido ante Necaxa, lo que puede modificar su posición y la de otros clubes dentro de los primeros lugares.

Cruces de cuartos de final de la Liga MX 2026 AL MOMENTO

El Clausura 2026 no tiene Play In. El reglamento de la Liga MX establece que los ocho primeros lugares avanzan directamente a cuartos de final. Los enfrentamientos se definen por posición en la tabla: primero contra octavo, segundo contra séptimo, y así sucesivamente.

Así van los cruces de la liguilla, con dos duelos confirmados: el Clásico Capitalino Pumas UNAM-América y Guadalajara-Tigres UANL.

Pumas (1°) vs. América (8°)

Guadalajara (2°) vs Tigres (7°)

Pachuca (3°) vs Atlas (6°)

Toluca (4) vs Cruz Azul (5°)

La Fiesta Grande se jugará sin los jugadores de la Selección Mexicana convocados para el Mundial 2026, quienes iniciarán concentración el próximo 6 de mayo.

Las Chivas rayadas del Guadalajara empataron a cero unidades contra los Xolos de Tijuana en el partido correspondiente a la jornada 17 de torneo Clausura 2026. (Foto: Cuartoscuro.com). (Fernando Carranza García)

Resultados de la Jornada 17 de la Liga MX

La jornada comenzó con el triunfo de Querétaro por 1-2 sobre Puebla. Luego, Atlas se clasificó a la liguilla tras derrotar 1-0 al América con un gol de Alfonso González en el tiempo agregado, en un partido en el que el guardameta Camilo Vargas detuvo un penalti.

Toluca goleó 4-1 al León con anotaciones de Sebastián Córdova, Fernando Arce, Jorge Díaz y Nicolás Castro. Tigres firmó una de las victorias más amplias de la jornada al imponerse 5-1 a Mazatlán, con doblete de Juan Brunetta y goles de Ángel Correa, Diego Sánchez y Ozziel Herrera.

En tanto, Juárez venció 2-1 al Atlético de San Luis con dos goles de Ettson Ayón, mientras que Joao Pedro marcó para su equipo.

Querétaro 2-1 Puebla

Pumas 2-0 Pachuca

Tigres 5-1 Mazatlán

Toluca 4-1 León

Guadalajara 0-0 Tijuana

Juárez 2-1 San Luis

Atlas 1-0 América

La actividad continúa este domingo con los partidos pendientes de:

Santos Laguna vs Monterrey (5:00 p.m., tiempo central de México, Canal 5, TUDN y ViX)

(5:00 p.m., tiempo central de México, Canal 5, TUDN y ViX) Cruz Azul vs Necaxa (7:05 p.m., tiempo central de México, Canal 5, TUDN y ViX)

Atlas derrotó al América y se clasificó a cuartos de final. (Foto: Cuartoscuro.com). (Mario Jasso)

Tabla de goleo del Clausura 2026

El delantero italiano Joao Pedro (Atlético de San Luis) se consagró en la cima de la tabla de goleo con 14 anotaciones, luego de anotar un penalti en el partido en el que su equipo cayó 2-1 ante Juárez.

Detrás aparece Armando González, atacante de Chivas, con 12 goles en el torneo.

Con información de EFE