Jornada 17 de la Liga MX EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver los partidos decisivos del Clausura 2026?

Estos son los detalles de los partidos de la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX, última del torneo regular. (Foto: Créditos Shutterstock/Cuartoscuro)

La Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX marca el cierre de la fase regular con diferentes equipos en la lucha por la clasificación a la Liguilla en un torneo sin Play-In, además el liderato de las Chivas peligra ante Pumas que levantó en la recta final del certamen.

Aún hay posiciones por definirse, incluido el liderato general. Equipos como el Club América, Atlas, Tigres, Tijuana y León llegan con posibilidades matemáticas de avanzar, mientras que otros ya tienen asegurado su lugar en los cuartos de final, solo falta determinar las posiciones.

¿Dónde ver la jornada 17 de la Liga MX?

La programación oficial indica que los partidos se disputarán entre el 24 y el 26 de abril con transmisiones en distintas plataformas de televisión y streaming.

América vs Atlas: duelo directo por la clasificación

El partido de América vs. Atlas se perfila como uno de los más relevantes de la jornada. El conjunto azulcrema llega en el sexto lugar con 25 puntos tras la victoria ante León y depende de sí mismo para asegurar su presencia en la Liguilla.

Según el panorama competitivo, América necesita al menos empatar para mantenerse en zona de clasificación, aunque una victoria podría llevarlo hasta el quinto puesto si se combinan otros resultados. En contraste, una derrota lo dejaría expuesto a quedar fuera si Tigres UANL y Tijuana ganan sus respectivos partidos.

El Atlas, adquirido por Grupo Prodi recientemente, está séptimo con 23 unidades, también tiene un escenario claro: debe ganar para superar a su rival en la tabla. En caso de empate o derrota, su clasificación dependerá de otros resultados, incluidos los de Tigres, Tijuana y León.

Toluca vs León: urgencia visitante y control local

El partido entre Toluca y León enfrenta a dos equipos con objetivos distintos. Los Diablos Rojos, actuales campeones de la Liga MX, tienen 27 puntos, y un lugar asegurado en cuartos de final, pero aún puede aspirar al cuarto puesto si gana y se combinan resultados favorables.

León llega en la décima posición con 22 unidades y debe ganar. Además, necesita que Tigres y Tijuana pierdan para mantenerse con opciones de avanzar a la liguilla.

Si América vence en su partido contra Atlas, obtiene la clasificación a Liguilla en el Clausura 2026 de la Liga MX. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

Tigres vs Mazatlán: obligación de ganar

Tigres UANL inicia la jornada en el octavo lugar, lo que lo coloca en zona de clasificación directa. Sin embargo, su situación no es definitiva.

El equipo necesita ganar para asegurar su lugar sin depender de otros marcadores. Si empata o pierde, deberá esperar que Tijuana o León no sumen puntos para conservar su posición.

Mazatlán, ya sin posibilidades, está en la lista de los equipos eliminados, junto con Puebla, Querétaro, Necaxa, Juárez, Monterrey, Atlético de San Luis y Santos.

Además, el encuentro tiene un toque nostálgico, pues Los Cañoneros se despiden. Su lugar lo ocupará el Club Atlante, quien regresa a la Liga MX.

Guadalajara vs Tijuana: presión para ambos lados

El líder Chivas de Guadalajara, con 35 puntos, enfrenta a Tijuana en un partido que influye tanto en la cima como en la parte media de la tabla.

El conjunto tapatío busca asegurar el liderato general, mientras que Tijuana, noveno con 22 unidades, necesita ganar y esperar combinaciones que incluyan derrotas de Atlas o Tigres, además de que León no obtenga la victoria.

El resultado también impacta a otros equipos como Pumas, que podría alcanzar el primer lugar si gana su partido y Guadalajara no suma tres puntos.

Cruz Azul vs. Necaxa: La Máquina llega con nuevo DT

Necaxa, ya confirmada su eliminación, se enfrenta a Cruz Azul en el Estadio Banorte, quien necesita ganar para mejorar su lugar en la tabla a la espera de otros resultados.

La Máquina destituyó a Larcamón recientemente y Joel Huiquí tomó su lugar en el banquillo con la misión de ganar para terminar con una racha de 9 partidos sin victoria.

Guadalajara llega a la Jornada 17 como el líder de la tabla general de la Liga MX. (Foto: Cuartoscuro) (Gabriela Pérez Montiel)

Tabla general del Clausura 2026 de Liga MX en la Jornada 17

Los partidos de la Liga MX definen las posiciones finales para cruzar las llaves de cuartos de final.

La Jornada 17 de la Liga MX del Clausura 2026 se desarrolla con múltiples variables en juego: liderato. Los resultados de estos encuentros definirán el cuadro final de la liguilla.

Con información de EFE