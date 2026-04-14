América vs. Nashville EN VIVO: ¿A qué hora ver el partido de cuartos de la Concachampions HOY?

América y Nashville definen en el Estadio Banorte al semifinalista de la Concachampions en una serie que llega sin goles tras la ida. (Foto: Cuartoscuro/ Shutterstock)

El pase a semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf se define esta noche en la Ciudad de México, donde el Club América recibe al Nashville SC tras un empate sin goles en el partido de ida. La eliminatoria llega completamente abierta, pero con una condición clara para el conjunto mexicano: no puede permitirse recibir anotaciones.

El 0-0 en Tennessee dejó sensaciones encontradas. América logró mantener el orden defensivo, pero volvió a evidenciar problemas en generación ofensiva. Ahora, en casa y con su gente, está obligado a mostrar una versión más contundente si quiere seguir en la pelea por el título.

Para el equipo de André Jardine, este torneo representa más que un objetivo deportivo: es una deuda pendiente. A pesar de su historial y jerarquía, las Águilas del América no levantan este trofeo desde hace una década, por lo que una eliminación en esta fase aumentaría la presión.

América tiene un torneo irregular en el Clausura 2026 de la Liga MX. (Foto: Cuartoscuro.com) (Edgar Negrete Lira)

América vs. Nashville EN VIVO: ¿A qué hora ver la vuelta de la Concachmapions HOY?

El partido de vuelta entre América y Nashville definirá a uno de los semifinalistas en una serie que se mantiene sin ventaja para ninguno. El criterio del gol de visitante obliga al conjunto azulcrema a ser cuidadoso: cualquier anotación del rival complicaría seriamente sus aspiraciones.

Fecha: Martes 14 de abril de 2026

Martes 14 de abril de 2026 Hora: 21:30 horas (tiempo del centro de México)

21:30 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadio Banorte, Ciudad de México

El encuentro será transmitido por televisión de paga, pero también podrás seguir todas las actualizaciones o a través de nuestro sitio web El Financiero Deportes.

¿Cómo llegan América y Nashville a la vuelta de los cuartos de final de la Concachampions?

El cruce entre América y Nashville ha sido uno de los más cerrados de los cuartos de final. El partido de ida, disputado en el Geodis Park, dejó pocas emociones y reflejó la solidez defensiva de ambos equipos, que priorizaron el orden sobre el riesgo.

América llega con dudas en su funcionamiento. Aunque presume una de las defensas más sólidas, encabezada por Sebastián Cáceres, el equipo ha tenido dificultades para generar peligro constante. Jugadores como Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez han sido los más insistentes al frente, pero no han logrado marcar diferencia en momentos clave. Además, su presente en la Liga MX tampoco es el mejor, ubicado apenas dentro de zona de clasificación.

El empate reciente ante Cruz Azul en el llamado Clásico Joven confirmó esa irregularidad. América compite, pero no termina de imponer condiciones, un factor que puede pesar en una eliminatoria donde necesita ganar sí o sí.

Por su parte, Nashville llega con confianza tras haber protagonizado una de las sorpresas del torneo al eliminar al Inter Miami en la ronda anterior. Se trata de un equipo joven, pero bien estructurado, que ha encontrado en su bloque defensivo, liderado por Jack Maher, una de sus principales fortalezas.

En el medio campo, Hany Mukhtar es el encargado de manejar los tiempos del partido, mientras que en ataque destacan Cristian Espinoza y Sam Surridge, este último como uno de los goleadores más efectivos del torneo. Nashville sabe que un gol como visitante puede cambiar por completo la eliminatoria.

¿Cuándo son los partidos de cuartos de final de Concachampions 2026?

La fase de cuartos de final entra en su etapa decisiva con los partidos de vuelta, en una edición marcada por el enfrentamiento directo entre clubes de la Liga MX y la MLS, algo que no ocurría desde la temporada 2015/16. Los equipos mexicanos buscan reafirmar su dominio histórico en la competencia.

Estos son los partidos restantes de la ronda:

Cruz Azul vs. LAFC : Martes 14 de abril a las 19:00 horas (tiempo del centro de México)

: Martes 14 de abril a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) Toluca vs. LA Galaxy : Miércoles 15 de abril a las 19:00 horas (tiempo del centro de México)

: Miércoles 15 de abril a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) Tigres UANL vs. Seattle Sounders: Miércoles 15 de abril a las 21:30 horas (tiempo del centro de México)

Con información de EFE.