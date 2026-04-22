¿Qué fue de Jérémy Ménez, exfutbolista del América involucrado en red de prostitución de Milán?

Jérémy Ménez, exjugador del América, ha sido mencionado por medios de comunicación italianos tras el desmantelamiento de una red de prostitución en Milán de la que, además de él, habrían sido posibles clientes varios futbolistas importantes y un piloto de F1.

El diario Il Giornale reveló el nombre del futbolista francés, junto con el de una serie de jugadores reconocidos presuntamente vinculados con una organización de servicios ‘de lujo’.

Cabe destacar que el francés no está acusado de ningún delito puesto que, en Italia, pagar por servicios sexuales no es ilegal y quienes son investigados son los organizadores; sin embargo, los deportistas podrían ser llamados por las autoridades como testigos.

Jérémy Ménez: De la élite en Europa al futbol mexicano

Ménez inició su carrera en el FC Sochaux-Montbéliard, equipo que actualmente está en la tercera división francesa. Su gran talento en el último tercio de la cancha hizo que el Mónaco de la Ligue 1 pagara 3.5 millones de euros para hacerse con sus servicios.

Mediapunta de gran técnica individual y que se acomodaba por los dos costados de la cancha y también por el centro, Ménez pasó por equipos de élite Roma (Italia), PSG (Francia) y AC Milan (Italia); sin embargo, su nivel vino a menos y no logró consolidarse como una estrella de talla mundial.

En el camino, tuvo varios escándalos. En la Euro 2012, la Selección de Francia lo suspendió por insultar al árbitro y faltarle al respeto a Hugo Lloris, capitán de los galos; tras su salida en el PSG habló mal sobre compañeros y en el Milan fue criticado por llegar a una pretemporada con sobrepeso.

En el declive de su carrera, Ménez pasó por equipos como Burdeos (Francia) y Antalyaspor (Turquía) antes de aterrizar en 2018 en México para incorporarse con el Club América.

En más de un año y medio con las ‘Águilas’, Ménez jugó solo 23 partidos, en donde marcó 5 goles y puso 5 asistencias con 3 tarjetas amarillas.

Su estadía en el América estuvo marcada por dos operaciones en la pierna izquierda, lo que impidió un óptimo estado físico. Además, el entonces entrenador, Miguel ‘Piojo’ Herrera, dio indicios de que no había la mejor disposición por parte del galo.

“No queremos jugadores de un día, de un partido, queremos gente que esté ahí diario, que se gane el día a día... Podrá ser Pelé, Maradona o Messi, pero si no quiere...”, dijo en una conferencia recuperada por ESPN.

En agosto de 2019, el futbolista francés anunció que se desvinculó del equipo de Emilio Azcárraga. “Quería agradecer a los fanáticos por la increíble bienvenida que me dieron. Me gustaría agradecer al club por su dedicación y habilidades, y a todos mis compañeros con los que jugué. No te olvidaré. Vamos América. Somos Águilas”, escribió en Instagram.

Esto pasó con Ménez después del Club América

Luego de ‘volar’ de Coapa, Ménez ha tenido mucha menos exposición y ha sido intermitente. Tras quedar un mes sin equipo, se unió al París FC en Francia, para posteriormente llegar al Reggina y el Bari de Italia.

En marzo de 2024, el futbolista se desvinculó del Bari y quedó inactivo hasta agosto de 2025, cuando el CT United chino se hizo de sus servicios, de acuerdo con Transfermarkt, que no tiene registro sobre la temporada del francés.

Ménez actualmente tiene 38 años y mediante sus redes sociales ha mostrado que, en los últimos meses, se ha dedicado a jugar pádel y actividades con las escuelas de fuerzas básicas del PSG.

De momento, no se ha pronunciado sobre el escándalo en sus redes sociales, las cuales están activas.