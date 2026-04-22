¿Peligra el Mundial 2026? Lamine Yamal se lesiona a semanas de partidos en México

Lamine Yamal se lesionó tras cobrar un penal que terminó en gol para darle la victoria del FC Barcelona ante Celta de Vigo este miércoles en un partido por la Jornada 32 de LaLiga de España.

El seleccionado español anotó el primer gol de los blaugranas a los 40 minutos del tiempo corrido; inmediatamente miró hacia el banquillo e indicó que se había lesionado.

Se dejó caer al suelo del estadio Nou Camp en Barcelona mientras que sus compañeros llegaron para celebrar y luego se quejó de la parte posterior de la pierna izquierda.

El delantero de apenas 18 años salió del campo por sus propios medios de ser atendido por los médicos, aunque antes habló brevemente con el entrenador Hansi Flick en la banda antes de caminar solo hacia el túnel de vestuarios.

Tras esto, se prendieron las alarmas, pues Yamal está llamado a ser el referente de su equipo en el próximo Mundial 2026. España jugará contra Perú en Puebla como parte de la preparación previa de la ‘Furia Roja’. En la fase de grupos, el equipo ibérico jugará en Guadalajara ante Uruguay.

Yamal jugó 40 minutos y marcó el gol de la victoria para el Barcelona. EFE/Alejandro García (Alejandro García/EFE)

Pedri espera que Yamal se recupere pronto; le realizarán estudios el jueves

El mediocampista del Barcelona Pedro González, ‘Pedri’, confía en que las semanas de baja por la lesión de Lamine Yamal “sean las menos posibles” y le aconsejó que “esté tranquilo y se recupere bien”.

“Ojalá sean las menos semanas posibles. Mañana se le harán pruebas. Desearle mucha suerte, que esté tranquilo, ya que es joven, y que se recupere bien”, ha afirmado Pedri en declaraciones a Movistar LaLiga.

Sobre el encuentro, el futbolista elogió el buen partido del Celta: “No supimos apretar muy bien a sus jugadores, ellos tenían a mucha gente por dentro y tiramos muchos metros a la basura corriendo. Eso hay que ajustarlo de cara a los próximos partidos”.

Pedri celebró la victoria conseguida en el Camp Nou que permite a su equipo mantenerse como líder de la Primera división con nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid cuando faltan seis jornadas para que finalice la competencia liguera.

“Hay que ir partido a partido y ojalá podamos cerrar LaLiga cuanto antes”, concluyó el también seleccionado español.

Yamal se tendió en el césped tras sentir molestias en su pierna. EFE/Enric Fontcuberta (Enric Fontcuberta/EFE)

Esto sabemos sobre la lesión de Lamine Yamal

A espera de que al FC Barcelona dé a conocer el parte médico oficial de Yamal, los primeros reportes desde España apuntan a que se trataría de una posible lesión de isquiotibiales, es decir, los músculos en la parte posterior del muslo.

De acuerdo con el programa Carrusel Deportivo, sus investigaciones apuntan a que se podría tratar de una rotura en los isquiotibiales de su pierna izquierda, la cual le podría llevar una recuperación aproximada de entre 3 semanas y hasta 8, dependiendo de la gravedad de su lesión.

De acuerdo con este reporte, Yamal incluso en un mal escenario podría estar en el Mundial, aunque advierten sobre un posible riesgo de recaída si no se lleva adecuadamente la terapia y se cumple el tiempo de recuperación necesario.