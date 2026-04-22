Cruz Azul confirma la salida de Nicolás Larcamón: Joel Huiqui es el nuevo DT de ‘La Máquina’

Los rumores eran ciertos: Cruz Azul anunció la destitución de Nicolás Larcamón como director técnico de ‘La Máquina’ de cara a su regreso al Estadio Banorte en la última jornada del Clausura 2026 de la Liga MX. Joel Huiqui será el entrenador interino.

Los ‘celestes’ toman la decisión a pocos días de que inicie la Liguilla del actual torneo de futbol mexicano, donde ya están matemáticamente clasificados, aunque con una racha que había dejado mucho por desear, lo cual fue considerado por el club.

“Existe una inercia negativa en resultados y formas que es inocultable, mismas que han hecho eco en nuestra afición, el mayor activo de la Institución y cuyas críticas escuchamos”, explicaron.

Larcamón deja su puesto en el banquillo luego de una mala racha de nueve partidos sin obtener la victoria y tras la eliminación de Cruz Azul de la Concachampions 2026 ante LAFC, certamen donde eran los campeones defensores gracias al trofeo ganado por Vicente Sánchez, quien fue destituido al final de la temporada futbolística anterior.

El equipo de Huiqui estará acompañado por Sergio Pinto como auxiliar principal, Marco Calvillo como segundo auxiliar y Fernando Ramos como preparador físico, junto con Jorge Martínez.

Nicolás Larcamón ya no es el director técnico del Cruz Azul, puesto que deja antes del final de la etapa regular del Clausura 2026 de la Liga MX. (Foto: Cuartoscuro) (César Gómez Reyna)

Las últimas declaraciones de Larcamón como entrenador del Cruz Azul

El último partido dirigido por el argentino fue ante Querétaro en la Jornada 16 de la Liga MX. Tras el encuentro celebrado el martes en La Corregidora, Larcamón criticó el que Cruz Azul se haya tardado más que el América en regresar al ‘Coloso de Santa Úrsula’.

“Regresar al Banorte es una excelente noticia que llega un poco tarde. Regresaron antes las leyendas de México y Brasil que nosotros”, expresó.

El entrenador aseguró que, si bien no han jugado mal sobre la cancha, asumían la falta de resultados. “Hemos tenido méritos pero no es de merecimientos, nos responsabilizamos por los resultados", expresó.

Algunos periodistas deportivos reportaron que las indicaciones de destituir a Larcamón llegaron desde la cúpula de la cooperativa luego de las declaraciones hechas por Larcamón sobre el remodelado Estadio Banorte.

Sin embargo, Cruz Azul aseguró que aunque “puede ser una decisión polémica por el momento del campeonato”, la decisión es ajena a las versiones que salieron a la luz este miércoles mediante la prensa especializada.

“Después de un buen periodo de análisis profundo y objetivo”, expresaron, “estamos convencidos de que esta es la oportunidad de intervenir de cara a la liguilla e intentar cambiar la tendencia, para así custodiar el proyecto deportivo”.

¿Quién es Joel Huiqui, DT de Cruz Azul?

Joel Huiqui es un hombre ‘de casa’ por el Cruz Azul y no sólo porque forma parte de la institución actualmente como entrenador de la Sub-21, sino que el exdefensor central salió de las filas de ‘La Máquina’ a inicios de los 2000.

Durante su carrera, pasó por Pachuca, Morelia, Cafetaleros y Potros UAEM en México; además de Las Vegas Lights en Estados Unidos antes de retirarse en 2019.

Como entrenador, Huiqui inició su carrera como estratega como entrenador asistente de Armando González, papá de la ‘Hormiga’ en las inferiores de Cruz Azul y posteriormente de Joaquín Moreno.

Tras esto, Huiqui se convirtió en entrenador en divisiones inferiores de ‘La Máquina’ como en FC Juárez. Ante la llegada de Vicente Sánchez al Azul, Huiqui fue su entrenador asistente; después, tomó el mando de la Sub-23 y, tras la desaparición de la categoría, estaba a cargo de la Sub-21.