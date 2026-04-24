‘A su edad no sé si tiene reflejos’: ¿Por qué Ricardo La Volpe no ve a Guillermo Ochoa para el Mundial 2026?

La Volpe critica posible llamado de Guillermo Ochoa a la Selección Mexicana (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro).

El exfutbolista y entrenador Ricardo La Volpe cuestionó el posible llamado de Guillermo Ochoa a la Selección Mexicana para el Mundial de 2026; no cree que todavía tenga las condiciones necesarias para una competencia de este nivel.

El próximo lunes se presenta la convocatoria de Javier Aguirre de jugadores de la Liga MX, y algunos periodistas deportivos revelaron que Guillermo Ochoa podría aparecer junto con ellos como la única excepción, debido a que la liga de Chipre está próxima a terminar.

Luego de la lesión de Luis Ángel Malagón, se abrió una vacante en la portería y Ochoa fue convocado, aunque no jugó en los partidos de México vs. Portugal y Bélgica.

¿Qué dijo Ricardo La Volpe sobre la actualidad de Guillermo Ochoa?

En una entrevista para el periodista Alberto Lati, Ricardo La Volpe cuestionó las condiciones del portero, quien ha sido titular en los anteriores mundiales para México.

Una de las cosas que ve mal en Francisco Guillermo es que no tiene salida: “Ochoa no te corta un centro ni porque la empuje un enano desde atrás”.

Para La Volpe está claro: el portero de la Selección Mexicana debe ser Raúl ‘Tala’ Rangel de Chivas, equipo líder de la competencia hacia la Jornada 17 de la Liga MX.

El exfutbolista argentino recordó su experiencia con el equipo mexicano en el Mundial de Alemania 2006, donde, si bien usó a Oswaldo Sánchez como su portero titular, en caso de ser necesario habría echado mano de Jesús Corona antes que de Ochoa.

Guillermo Ochoa Guillermo Ochoa busca estar entre los tres guardametas seleccionados de Javier Aguirre para el Mundial 2026. [Fotografía. Cuartoscuro]

“Ya me pasó: Ochoa-Corona. Acuérdate que a Corona yo lo tenía en Tecos y Ochoa estaba en el América. Entonces, imagínate: las redes, la gente, el fanatismo, decían que Ochoa. No, Ochoa estaba fácil tres dedos abajo de lo que era Corona”, expresó.

Ricardo recordó que recientemente se lo comentó a otro exDT de la Selección Mexicana, Miguel ‘Piojo’ Herrera: “Yo entiendo su experiencia, su figura, vamos a poner que tenga un buen manejo de la defensa, que hable”, dijo sobre sus habilidades.

Sin embargo, considera que a los 40 años ya no tiene las mismas condiciones de “arquero atajador”, como lo catalogó el experimentado entrenador.

“Ochoa, no sé, a la edad que tiene... él era un arquero atajador: de grandes reflejos, potencia, velocidad”, expresó. “A esta edad no sé si tiene la potencia, los reflejos”.

La Volpe considera que “hay arqueros que son más de achique, de saber cuándo recorrer el arco y no tienen que volar”; en cambio, expresa que “Ochoa, si no tiene potencia, ni velocidad ni reflejo... cuidado”.

Ricardo sabe que la responsabilidad de llevarlo o no a la Selección es de Javier Aguirre, sobre quien cree que lo convocaría por otras cosas más allá de lo que demuestra en cancha.

Ricardo La Volpe también cuestionó la falta de formación de nuevos porteros para la Selección Mexicana. [Fotografía. Cuartoscuro]

“Yo creo que lo trae por imagen, no creo que por las condiciones porque, últimamente, ¿dónde ha atajado Ochoa? Verdaderamente, en ningún equipo grande”, reflexionó, y agregó que otra razón es “por lo que puede manejar el vestidor”.

Quitando a ‘Tala’ Rangel de la ecuación y sin mencionar a Carlos Acevedo, La Volpe se dice preocupado por quién podría ser el segundo arquero hoy en día del equipo nacional.

“Realmente no hemos generado arqueros. Repito: si no tenemos gente preparada trabajando con los jóvenes, difícilmente sacamos arqueros como años atrás, cuando yo llegué a México, había grandes arqueros”, presumió.