‘Estoy muy nervioso’: Alejandro Fernández reconoce que ‘no va a ser fácil’ cantar Himno Nacional en el Mundial

Alejandro Fernández es el encargado de interpretar el Himno Nacional en la inauguración del Mundial. (Foto: Créditos Cuartoscuro)

Antes del silbatazo inicial del partido de México vs. Sudáfrica, uno de los momentos más esperados del show de inauguración de la Copa del Mundo es la interpretación del Himno Nacional Mexicano a cargo de Alejandro Fernández.

Sin embargo, ‘El Potrillo’ reconoció que la responsabilidad de cantar ante millones de espectadores alrededor del mundo le genera nervios y una gran presión, aunque aseguró estar preparado para dar lo mejor de sí en el Estadio Ciudad de México.

Alejandro Fernández es el encargado de interpretar el Himno Nacional. (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué dijo Alejandro Fernández sobre su interpretación del Himno en el Mundial 2026?

Después del show de inauguración del Mundial 2026, Alejandro Fernández será el encargado de interpretar el Himno Nacional Mexicano previo al partido entre México y Sudáfrica.

El intérprete de ‘Loco’ habló con los medios de comunicación acerca de cómo vive los días previos a uno de los momentos más importantes de su carrera y reconoció que se trata de una responsabilidad enorme.

“Estoy muy feliz, encantado por esta oportunidad y feliz por la cita que tenemos el jueves en el estadio (Ciudad de México), no va a ser nada fácil estar en cámara y que te vean en televisión no sé cuántos millones de personas”, mencionó en declaraciones retomadas por Ventaneando.

Diversos artistas han cometido errores al entonar el Himno Nacional, entre ellos su hija Camila Fernández, antecedetnes que generan nerviosismo como el que tiene ‘El Potrillo’, aunque confía en la preparación que ha realizado para la ceremonia.

“Estoy muy nervioso, pero preparado para todo. Voy a tratar de dar la mejor imagen que se pueda, yo voy a dar lo mejor de mí, eso seguro”, agregó.

Asimismo, Alejandro Fernández descartó tener problemas en la garganta previo al partido inaugural de la Copa del Mundo, luego de que se difundieran imágenes en las que el interior de su boca lucía con un tono verdoso. El cantante explicó que todo se debió a una pastilla que tomó tras presentar molestias.

“Ese día me regresé al camerino por molestias, me tomé una pastilla con miel y eso fue lo que pasó. Tuve dos conciertos seguidos”, explicó.

¿A qué hora es el show de inauguración del Mundial 2026?

La ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo 2026 está programada para comenzar a las 11:30 horas, tiempo del centro de México.

El espectáculo se realizará antes del debut de la Selección Mexicana frente a Sudáfrica, encuentro que tiene pactado su inicio a las 13:00 horas.

Previo al arranque del compromiso, Alejandro Fernández interpreta el Himno Nacional Mexicano, mientras que la cantante Tyla será la encargada de entonar el himno de Sudáfrica.

El Estadio Ciudad de México es la sede elegida para la inauguración del Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro) (Tomás Pérez de la Cruz)

¿Dónde ver la inauguración del Mundial 2026?

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 contará con transmisión en televisión abierta, de paga y plataformas de streaming. Las opciones para seguir el evento son:

Canal 5.

Azteca 7.

TUDN.

Aplicación y sitio web de TV Azteca.

ViX Premium.

Además, quienes adquirieron boletos para ver el partido del Mundial en el cine tendrán acceso a la transmisión de los conciertos previos al encuentro. También podrás seguir el minuto a minuto de la inauguración en El Financiero.

¿Qué artistas participan en el show de inauguración de la Copa Mundial?

Shakira y Belinda encabezan el cartel de artistas que se presentarán en la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en el Estadio CDMX.

Además de ellas, otros cantantes y agrupaciones confirmados para amenizar la fiesta del futbol son: