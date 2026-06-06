¿Cuánto cuesta comer en un palco del Estadio CDMX durante el Mundial? 75 mil dólares por alitas y quesos

La FIFA vendió paquetes de exclusividad a los dueños de palcos en el Estadio Ciudad de México.

En los palcos del Estadio Ciudad de México la alineación ya está más que definida: cada persona debe pagar unos 20 mil pesos extras a su boleto para los partidos del Mundial 2026 para disfrutar de una ‘botanita’ con alitas, hamburguesas, sandwiches, refrescos y bebidas alcohólicas premium.

Esto se debe a que la FIFA obligó a los dueños de los palcos a comprar los paquetes de hospitalidad, es decir, les prohibió almacenar sus propios alimentos y bebidas o comprarlos en los puntos de venta ubicados dentro del Estadio, según información de Bloomberg Businessweek México.

Lo más llamativo no es solo el costo. Es lo que incluye. A cambio de un paquete de hospitalidad de la FIFA de 75 mil dólares por los cinco partidos, los invitados recibirán botanas de lujo.

¿Qué incluye el paquete premium de comida de la FIFA en el Estadio Ciudad de México?

El paquete más caro disponible para los propietarios de palcos se llama “Paquete Premium”. Según Bloomberg Businessweek México, es una oferta para 12 personas, durante los cinco partidos que se disputarán en el que será conocido como Estadio Banorte tras el Mundial 2026.

¿Qué se obtiene por esa cantidad? El menú incluye:

Botanas,

Alitas de pollo,

Tabla de quesos,

Ensaladas,

Hamburguesas,

Sándwiches,

Bebidas alcohólicas premium, y

Refrescos.

Los precios del paquete se ajustan según el número de asientos del palco, por lo que el costo total puede variar. Pero la base de cálculo deja clara la escala del negocio que la FIFA montó alrededor de la hospitalidad en el único estadio del torneo donde no controla directamente los palcos.

¿Cuánto cuesta el paquete de comida más económico en los palcos del Mundial 2026?

Para quienes buscan una opción menos costosa, existe un segundo paquete. Según Bloomberg Businessweek México, el ‘combo’ económico incluye alimentos y agua, pero no contempla bebidas alcohólicas.

El paquete más básico del hospitality de la FIFA incluye alimentos y agua por 35 mil 400 dólares. (Fotoarte: El Financiero Shutterstock / Cuartoscuro)

Su precio es de 35 mil 400 dólares (alrededor de 600 mil pesos) y es para 12 personas durante los cinco encuentros.

En términos prácticos, la diferencia entre el paquete básico y el premium es, principalmente, el alcohol y la variedad del menú. En términos económicos, la diferencia es de casi 40,000 dólares.

¿Por qué la FIFA controla la comida en los palcos del Estadio Ciudad de México antes Banorte?

La respuesta tiene que ver con dinero y con una negociación que llevó meses. El Estadio Ciudad de México es el único de las 16 sedes del Mundial 2026 —repartidas entre México, Estados Unidos y Canadá— que no cedió sus palcos a la FIFA para el torneo.

Esto se debe a una particularidad. La historia del Estadio Azteca, ahora conocido como Banorte, cuenta que cuando fue construido en los años 60, su propietario original vendió los palcos a familias adineradas de la Ciudad de México con contratos de propiedad por 99 años. Eso los convierte en propiedades privadas, esquema que posiblemente es único en el mundo, según Bloomberg Businessweek México.

Esa situación le representó a la FIFA la pérdida de ingresos potenciales por más de 16 mil asientos —entre palcos y plateas— de los casi 87 mil lugares que tiene el estadio. Para compensarlo, el acuerdo incluyó restricciones de alimentos.

El Paquete Premium es para 12 personas durante los cinco partidos que se disputarán en el Estadio Ciudad de México. (Fotoarte: El Financiero Shutterstock / Cuartoscuro)

¿Cuándo son los partidos del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México?

El Estadio Ciudad de México albergará cinco partidos durante el Mundial 2026, incluyendo la inauguración con el partido de México contra Sudáfrica, programada para el jueves 11 de junio.

Tras el 11 de junio, el recinto, anteriormente conocido como Estadio Azteca y Estadio Banorte, será el único en el mundo con tres Copas de la FIFA. Las anteriores fueron en 1970 y 1986, año en que Diego Maradona anotó en sus canchas el célebre gol de la ‘Mano de Dios’ durante el partido de cuartos de final entre Argentina e Inglaterra.

La venta de hospitalidad y los paquetes de comida aplican únicamente durante esos cinco encuentros. Al concluir el torneo, los propietarios de los palcos recuperarán sus condiciones habituales de uso.

Con información de Bloomberg Businessweek México.