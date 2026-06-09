¿Cómo ir al FIFA Fan Fest del Zócalo para ver el México vs. Sudáfrica? Horarios, entrada y más

El juego de México y Sudáfrica cuenta con una transmisión en el FIFA Fan Fest. (Foto: EFE/Cuartoscuro/ChatGPT)

Una emoción similar a la del Estadio Ciudad de México se espera dentro del FIFA Fan Fest en el Zócalo para el partido inaugural entre México y Sudáfrica el jueves 11 de junio.

Esto porque la afición mexicana se dará cita para ver el debut del Tri en la Copa del Mundo junto a unos viejos conocidos: los ‘Bafana Bafana’, con quienes inauguró el Mundial de Sudáfrica 2010.

Tras el juego, la Banda El Recodo se encarga de animar la fiesta futbolera con música gracias a un concierto gratuito.

La entrada al FIFA Fan Festival de la CDMX es gratuita, pero hay que tomar en cuenta que el aforo máximo es de 60 mil personas.

Fifa Fan Fest CDMX se encuentra en el Zócalo. (Foto: Cuartoscuro) (Andrea Murcia Monsivais)

¿Cómo llegar al FIFA Fan Fest en CDMX?

El FIFA Fan Fest se ubica en la plancha del Zócalo capitalino y se puede llegar tanto en automóvil como en transporte público.

Si planeas utilizar el Metro, debes considerar que la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 (azul) permanece cerrada, por lo que es necesario recurrir a otras alternativas y caminar algunas calles del Centro Histórico.

Las estaciones más cercanas son Allende, Pino Suárez y Bellas Artes de la Línea 2. También se puede llegar desde San Juan de Letrán, de la Línea 8, o desde Isabel la Católica, de la Línea 1, para quienes no tengan inconveniente en caminar unos minutos más.

En automóvil, el principal reto será encontrar estacionamiento en las inmediaciones del Centro Histórico. Existen algunos servicios privados, aunque también será necesario recorrer varias calles para llegar al Zócalo.

¿Cuáles son los accesos al FIFA Fan Fest en la CDMX?

De acuerdo con información del Gobierno de la Ciudad de México, los accesos para ingresar al FIFA Fan Festival están ubicados sobre las calles 20 de Noviembre y Pino Suárez.

Los asistentes deberán pasar por filtros de seguridad, con el objetivo de impedir el ingreso de objetos considerados como no permitidos.

La Selección Mexicana debuta ante Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026. [Fotografía. Cuartoscuro]

Horarios del FIFA Fan Fest para el México vs. Sudáfrica

El partido de México vs. Sudáfrica, programado para el jueves 11 de junio, marca el inicio del Mundial 2026, que se celebra en nuestro país, Estados Unidos y Canadá.

Las puertas del recinto abrirán a las 10:00 horas y se recomienda llegar con anticipación, ya que una vez alcanzada la capacidad máxima de 60 mil asistentes, se impedirá el acceso al resto de los aficionados.

La transmisión en el Zócalo contempla show de inauguración Shakira, Belinda y otros artistas que se presentarán en el Estadio Ciudad de México.

Además, los asistentes podrán seguir el encuentro entre Corea y Chequia, selecciones que comparten con México un lugar en el Grupo A del Mundial 2026.

El cierre de actividades está previsto para las 22:30 horas. Cabe destacar que los horarios de apertura variarán conforme al calendario de partidos de cada jornada del Mundial.

¿Cuáles son los objetos no permitidos al FIFA Fan Fest en CDMX?

La lista de artículos prohibidos para ingresar al FIFA Fan Fest incluye:

Cigarros.

Cigarros electrónicos y vapeadores.

Encendedores.

Paraguas y sombrillas.

Alimentos y bebidas.

Equipos fotográficos profesionales.

Aerosoles.

Altavoces, sirenas e instrumentos musicales.

Balones.

Recipientes.

Luces láser.

Pancartas.

Carreolas.

Mochilas grandes y maletas.

Banderas de gran tamaño.

Objetos punzocortantes.

Bebidas alcohólicas.

Drogas y armas.

El FIFA Fan Fest transmite los partidos del Mundial 2026. (Foto: FIFA)

¿Dónde ver el México vs. Sudáfrica?

En caso de no poder asistir al Zócalo ni al Estadio CDMX para el partido inaugural de México vs. Sudáfrica, tienes diferentes opciones para seguir el encuentro.

Estas son las opciones en TV de paga, abierta y en canales de streaming: