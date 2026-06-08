Encuesta EF: Predomina en México desinterés en la Copa del Mundo

La justa mundialista sigue sin prender el interés de la mayoría de la población (Foto: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO)

Ante el Mundial de futbol que inicia este jueves 11 de junio, el interés de la gente registró un aumento durante mayo, pero la justa mundialista sigue sin prender el interés de la mayoría de la población, según revela una encuesta nacional de El Financiero.

Al preguntar qué tanto le interesa el Mundial de futbol, el porcentaje que dijo que le interesa mucho o algo pasó de 29 a 43 por ciento entre mediados y finales de mayo.

Este aumento arroja un promedio mensual de 37 por ciento para mayo, una proporción muy similar a lo que se observó en junio de 2008 y en diciembre de 2022, justo antes del inicio de los mundiales de esos años en Rusia y Qatar, con 37 y 39 por ciento, respectivamente.

De acuerdo con el sondeo, hay un mayor interés mundialista entre los hombres que entre las mujeres, pero incluso entre la población masculina ese interés no constituye una mayoría, al ser de 44 por ciento, frente a 32 por ciento de las mujeres que dijeron estar muy o algo interesadas en el evento.

(Gráfico: El Financiero)

En la encuesta se preguntó cuánta confianza tienen en la actual selección mexicana, a lo que 35 por ciento respondió tener mucha o alguna confianza, mientras que 65 por ciento dijo tener poca o nada de confianza en el representativo nacional.

En un sondeo realizado entre febrero y marzo pasados, los porcentajes fueron muy similares, con 36 por ciento de confianza y 60 por ciento de desconfianza.

La encuesta revela que los hombres expresan una mayor confianza en la selección que las mujeres, con 42 y 29 por ciento que dijo confiar mucho o algo, respectivamente.

(Gráfica: El Financiero)

Pero quienes más confían en la selección son las personas más interesadas en el Mundial, entre quienes la confianza en el tricolor alcanza 61 por ciento. A pesar de ello, a México se le ven pocas posibilidades de ganar la Copa del Mundo: 6 por ciento de las personas entrevistadas ve a la selección como campeón al final del certamen, proporción que sube ligeramente a 8 por ciento entre los interesados en el Mundial.

(Gráfico: El Financiero)

El 25 por ciento de las personas interesadas en el Mundial ve a Brasil como campeón; 15 por ciento, a España; 14 por ciento, a Argentina, y 12% a Francia.

(Gráfico: El Financiero)

Metodología: Encuesta nacional realizada vía telefónica a 800 mexicanos adultos con 400 entrevistas del 8 al 13 de mayo y 400 entrevistas del 21 al 25 de mayo de 2026. Se hizo un muestreo probabilístico de teléfonos residenciales y celulares en las 32 entidades federativas. Con un nivel de confianza de 95%, el margen de error de las estimaciones es de +/-3.5 por ciento.