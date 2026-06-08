España vs. Perú en Puebla HOY: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO amistoso previo al Mundial 2026?

España y Perú chocan en el Cuauhtémoc a unos días del inicio del Mundial 2026 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, RFEF, FPF, EFE).

La Selección de España afronta este lunes su último compromiso de preparación antes del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando enfrente a Perú en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México.

El encuentro llega a una semana del debut mundialista del conjunto dirigido por Luis de la Fuente frente a Cabo Verde.

El amistoso adquiere relevancia para la ‘Roja’ porque permitirá observar una versión más cercana al equipo que iniciará su participación en el torneo

Tras el empate 1-1 ante Irak en A Coruña, el cuerpo técnico español espera aprovechar este duelo para afinar detalles antes de viajar nuevamente a Estados Unidos para comenzar su actividad en la fase de grupos.

España vs. Perú: Horario y transmisión para el amistoso

El partido España vs. Perú se disputará este lunes 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, inmueble ubicado a unos 130 kilómetros de la Ciudad de México.

Datos del partido:

Partido : España vs. Perú

: España vs. Perú Instancia : Amistoso internacional de preparación para el Mundial 2026

: Amistoso internacional de preparación para el Mundial 2026 Fecha : Lunes 8 de junio de 2026

: Lunes 8 de junio de 2026 Estadio : Cuauhtémoc, Puebla, México

: Cuauhtémoc, Puebla, México Hora: 8:00 pm (tiempo del centro de México)

Árbitro : Fernando Hernández (México)

: Fernando Hernández (México) Transmisión (México): ESPN y Disney+ Premium

Yamal y otras figuras no viajaron a Puebla por molestias musculares. EFE/Cabalar (Cabalar/EFE)

España eligió este compromiso como su última prueba antes de viajar de regreso a su campamento base en Chattanooga, Estados Unidos.

El encuentro también le permitirá familiarizarse con las condiciones que encontrará más adelante en el torneo, ya que volverá a territorio mexicano para enfrentar a Uruguay el próximo 26 de junio en Guadalajara.

¿Cómo llega la Selección de España al amistoso?

La selección española llega después de igualar 1-1 ante Irak en su primer amistoso de preparación. En aquel encuentro, Ferran Torres adelantó a la Roja al minuto 16, mientras que Merchas Doski empató para los iraquíes antes de la media hora.

El empate se produjo en un contexto particular, ya que Luis de la Fuente decidió realizar numerosas pruebas y no contó con diez de los 26 futbolistas convocados. Entre las ausencias destacaron jugadores considerados habituales en la estructura titular, como Rodri, Pedri, David Raya, Fabián Ruiz, Martín Zubimendi, Marc Cucurella, Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal y Nico Williams.

Para el compromiso ante Perú, el panorama será distinto. De acuerdo con información difundida por la Federación Española, el seleccionador utilizaría una formación mucho más cercana a la que pretende presentar en el estreno mundialista frente a Cabo Verde.

Las únicas bajas confirmadas para este amistoso son Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz, quienes permanecieron en Chattanooga para continuar con la recuperación de sus respectivas lesiones musculares. Ninguno de los tres viajó a Puebla.

Luis de la Fuente se mostró optimista sobre su evolución. “Nico, Lamine y Víctor están cumpliendo con los plazos de recuperación, están muy bien. Era conveniente que estos días se quedaran trabajando allí para hacer trabajo más específico”, declaró el seleccionador español en Puebla.

El técnico añadió que espera tenerlos disponibles para el debut mundialista. “Creo que podrán estar los tres para el próximo partido y disponibles. Es una gran noticia. Si no hay inconvenientes estos días, calculamos que están en disposición de contar con ellos el día 15”.

España iniciará su participación en el Grupo H del Mundial el próximo 15 de junio frente a Cabo Verde en Atlanta. Posteriormente enfrentará a Arabia Saudí y cerrará la primera fase ante Uruguay en Guadalajara.

La expectativa en torno al equipo es alta. El mediocampista Álex Baena aseguró recientemente que el grupo llega motivado al torneo. “Creo que, aparte de que tenemos un grupo fantástico de jugadores, llegamos todos con esa ilusión y esa emoción de poder hacer algo grande en este Mundial”.

La 'Roja' llega candidata a ganar el Mundial 2026. EFE/Lavandeira (Lavandeira/EFE)

Así llega Perú al amistoso previo a la Copa Mundial

Perú afrontará este encuentro después de conseguir una victoria por 1-2 sobre Haití en Miami, resultado que representó el primer triunfo bajo la dirección técnica del brasileño Mano Menezes.

La selección peruana tuvo dificultades durante buena parte de ese partido. Haití abrió el marcador mediante Wilson Isidor y dominó varios tramos del encuentro. Sin embargo, la reacción llegó en los minutos finales gracias a los goles de Renzo Garcés al minuto 81 y Jairo Vélez al 84.

La remontada permitió a la Bicolor cortar una racha de 442 días sin ganar, un dato relevante dentro del proceso de reestructuración que atraviesa el combinado sudamericano.

Perú llega a Puebla como rival de preparación para España después de quedarse sin boleto para la Copa Mundial 2026. El equipo dirigido por Menezes busca consolidar una nueva etapa con varios futbolistas que han comenzado a ganar protagonismo dentro de la selección.

En el triunfo sobre Haití destacaron elementos como Pedro Gallese, André Carrillo, Erick Noriega, Renzo Garcés, Jairo Concha y Jairo Vélez, varios de los cuales apuntan a repetir en el once inicial ante España.

Para el conjunto peruano, el amistoso representa una oportunidad de medir su nivel ante una selección que figura entre las candidatas a competir por los puestos principales en el Mundial.

Perú no se clasificó al Mundial. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Posibles alineaciones de España vs. Perú

Estas serían las alineaciones probables para el amistoso internacional en Puebla:

Perú:

Pedro Gallese

Oliver Sonne

Renzo Garcés

Alfonso Barco

Marcos López

André Carrillo

Erick Noriega

Kenji Giovanni Cabrera

Jairo Vélez

Jairo Concha

Adrián Ugarriza

España:

Unai Simón

Marcos Llorente

Pau Cubarsí

Aymeric Laporte

Marc Cucurella

Rodri Hernández

Pedri González

Dani Olmo

Ferran Torres

Mikel Oyarzabal

Yeremy Pino

Para Luis de la Fuente será una de las últimas oportunidades para observar asociaciones, definir puestos y confirmar el estado físico de varios futbolistas antes del estreno mundialista.

Con información de AP y EFE.