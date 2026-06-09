Expo de la Garnacha y la Michelada: Fecha, hora, sede y detalles del evento con retas de videojuegos

La Expo Garnacha y Michelada 2026 se realizará el 4 y 5 de julio en la Ciudad de México. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Unsplash / Cuartoscuro)

Las actividades relacionadas con el Mundial 2026 no serán las únicas opciones de entretenimiento en la Ciudad de México durante este verano. La capital también albergará eventos enfocados en la gastronomía y uno de los más esperados es la Expo Garnacha y Michelada 2026.

La reunión contará con expositores dedicados a los antojitos mexicanos, bebidas preparadas y coctelería, en una edición que busca concentrar distintas propuestas culinarias dentro de un mismo espacio, todas estas convivirán con una amplia cartelera de entretenimiento.

Puesto que a la par habrá una zona gamer con torneos de videojuegos, presentaciones de música en vivo y un bazar donde participarán vendedores de artesanías, moda, diseño y otros productos.

La exposición tendrá algunas ofertas de mixología, además de una amplia gama de micheladas. (Foto: Shutterstock)

Expo de la Garnacha y la Michelada: ¿Cuándo y a qué hora será el evento?

La Expo Garnacha y Michelada 2026 se realizará durante el primer fin de semana de julio en la capital del país. Durante dos jornadas consecutivas, los visitantes podrán recorrer los distintos espacios instalados dentro del recinto sede.

Fecha : sábado 4 y domingo 5 de julio de 2026

: sábado 4 y domingo 5 de julio de 2026 Horario: 12:00 a 21:00 horas

La entrada tiene un costo de 30 pesos por persona. El acceso permite ingresar a las distintas áreas contempladas dentro del evento, aunque algunas dinámicas o actividades especiales podrían cobrarse por separado, por lo que te recomendamos llevar dinero en efectivo para realizar los pagos.

¿Dónde es la Expo Garnacha y Michelada? Así puedes llegar

La sede será el Centro de Convenciones y Exposiciones Tlatelolco, ubicado en la calle Manuel González número 171, colonia San Simón Tolnáhuac, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Una de las formas más sencillas para llegar consiste en utilizar el transporte público. El recinto se encuentra a corta distancia de la estación Tlatelolco de la Línea 3 del Metro, por lo que los asistentes pueden trasladarse desde distintos puntos de la ciudad mediante esta ruta.

Otra alternativa es el Metrobús Tlatelolco, también correspondiente a la Línea 3, cuya ubicación permite acceder al centro de convenciones con un recorrido breve a pie.

El recinto cuenta con estacionamiento, según la información disponible en el sitio oficial del Centro de Convenciones y Exposiciones Tlatelolco. Sin embargo, hasta el momento los organizadores de la expo no han confirmado si dicho servicio operará específicamente durante las fechas del evento, por lo que el transporte público es una de las opciones más prácticas.

¿Qué habrá en la Expo Garnacha y Michelada 2026?

Uno de los principales atractivos será la zona gastronómica, donde participarán expositores con distintas propuestas de comida. Los asistentes podrán encontrar antojitos mexicanos, platillos de comida rápida y diversas opciones conocidas popularmente como garnachas.

La sección de bebidas reunirá micheladas, coctelería y mezclas preparadas con diferentes ingredientes. Los organizadores adelantaron que habrá variedades pensadas para distintos gustos, con recetas clásicas y otras combinaciones más elaboradas.

En la Expo de la Garnacha y la Michelada habrá una zona dedicada a los videojuegos. (Foto: Shutterstock)

La expo también contará con una zona gamer, uno de los espacios más destacados de esta edición. Ahí se organizarán torneos y retos para quienes deseen poner a prueba sus habilidades en los videojuegos. Las competencias permanecerán activas durante gran parte de la jornada.

A la par funcionará un gran bazar con expositores dedicados a la venta de artesanías, accesorios, artículos de diseño, moda y bisutería. Este espacio permitirá conocer productos elaborados por emprendedores y pequeños negocios.

La programación incluirá además música en vivo, con presentaciones que acompañarán el recorrido por las distintas áreas del festival. Estas actuaciones formarán parte de la oferta de entretenimiento prevista para ambos días.