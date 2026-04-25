‘La cerveza se tomaba diferente’: Historia detrás de Tecate, primera en vender la bebida en lata

La cerveza Tecate fue una de las primeras en comercializarse en lata y posteriormente incorporó versiones como la light, además de tecnología ‘extra fresh’ en sus nuevas presentaciones. (Foto: Cortesía/ Imagen generada con IA Gemini/ Unplash)

Ir al norte del país implica vivir una experiencia culinaria distinta a la del centro de México: cambiar los tacos al pastor por los de carne asada y el clásico Boing de mango por una cerveza, entre las que Tecate tiene presencia destacada.

Una marca tan arraigada en esta parte del país como la música regional, y cuya historia comenzó a escribirse en Baja California, en una fábrica rodeada de rancherías, hace 82 años.

Aunque en la actualidad Tecate —bebida que forma parte de Grupo Heineken— se distribuye en todo México, su origen se remonta a la visión de su fundador, quien identificó una oportunidad en el mercado de Estados Unidos.

¿Cuál es el origen de la cerveza Tecate?

La tesis Alberto V. Aldrete. Trayectoria empresarial y sus vínculos con la élite política señala que la marca inició en 1944 —durante la Segunda Guerra Mundial— como un proyecto de Alberto V. Aldrete.

“Alberto inauguró su planta cervecera en un lugar entonces compuesto principalmente por grandes rancherías”, señaló Jorge Meillón, entonces vicepresidente de operaciones de Cuauhtémoc Moctezuma, en una conferencia de prensa.

Así nació la Cervecería Tecate. Aunque el mercado local era relevante, Aldrete detectó un nicho en Estados Unidos, particularmente entre los soldados.

“Desde sus inicios dirigió su producto a San Diego, en el sur de California. La Base Naval adquiría la mayor parte de su producción; en menor medida, la cerveza Tecate se distribuía en el Territorio Norte”, detalla la tesis.

Este escenario también se vio favorecido por las condiciones logísticas de la época: mientras la comunicación comercial entre el norte y el centro del país era limitada, el ferrocarril facilitaba el envío hacia Estados Unidos.

La cerveza Tecate nació en 1944, con la idea de exportar a Estados Unidos. (Foto: Unsplash)

A pesar de su crecimiento inicial e innovaciones —como la introducción de la cerveza en lata en 1950, de acuerdo con su sitio web—, el fin de la Segunda Guerra Mundial complicó su desarrollo.

“La industria estadounidense se restableció gradualmente y la cervecera no fue la excepción. A la compañía cervecera de Tecate no le fue posible competir con empresas del ramo de aquel país”, indica la investigación.

Para 1954, la empresa pasó al portafolio de Cervecería Cuauhtémoc, con sede en Monterrey, Nuevo León —productora de marcas como Carta Blanca—, que continuó con su expansión durante las décadas siguientes.

¿Qué tipo de cerveza es la cerveza Tecate?

Tras su incorporación a Cervecería Cuauhtémoc, la marca experimentó diversos cambios. Para 1990, por ejemplo, sus envases evolucionaron a latas completamente de aluminio.

Su perfil se mantuvo como una cerveza tipo lager —de baja fermentación—, con notas amargas y un carácter equilibrado.

En 1992 se introdujo una versión light. Max Félix, director de Innovación de Heineken México, señaló durante la presentación de Tecate Ice Light que este tipo de producto marcó un cambio en las preferencias de consumo.

“Antes la cerveza se tomaba diferente, ahora se toma más ligera”, afirmó. De acuerdo con el sitio oficial de la marca, se trató de la primera cerveza light completamente mexicana en salir al mercado.

Tecate Ice Light es la nueva bebida de la marca. (Foto: Cecilia L. García)

Esta variante se caracteriza por un menor nivel de amargor en comparación con la original y fue desarrollada con el objetivo de ofrecer una opción más ligera. Con el tiempo, surgieron otras presentaciones como Titanium y 00.

La más reciente es Tecate Ice Light, una bebida que combina ligereza con una sensación más fresca que la de una cerveza convencional, la cual, según la marca, se mantiene hasta el final.

“No es que la cerveza esté más fría”, precisa Esmeralda Pérez, maestra cervecera de Heineken México, quien explica que esa percepción responde a una tecnología denominada ‘extra fresh’.

“El objetivo es que tenga una dosis de tecnología y que reaccione con nuestros receptores de frío y calor para generar esa sensación”, explicó durante el lanzamiento; es decir, se trata de una percepción térmica y no de un cambio en la temperatura real de la bebida.

En ese sentido, la empresa señala en un comunicado que esta tecnología “genera una sensación de enfriamiento en la boca y garganta, sin alterar el sabor ni añadir notas mentoladas”.

¿Quiénes son los dueños de la cerveza Tecate?

Durante varias décadas, Tecate perteneció a Cervecería Cuauhtémoc. En 1985, esta se fusionó con Cervecería Moctezuma, por lo que la marca pasó a formar parte del mismo portafolio que otras como Noche Buena y Dos Equis.

Años después, la compañía se integró a Grupo Heineken, que actualmente gestiona las marcas que conformaban el catálogo de la cervecera mexicana, entre ellas Tecate.