⁠Mauricio Ochmann no descarta reconciliación con Aislinn Derbez: ‘La química ahí está’

Los rumores sobre una posible reconciliación entre Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez cobraron fuerza nuevamente luego de que el actor mexicano se pronunciara sobre la relación que mantiene con la madre de su hija Kailani en el marco de la promoción de la película Hasta el fin del mundo.

A seis años de su separación, Mauricio Ochmann evitó cerrar la puerta a una eventual segunda oportunidad en el amor y reconoció que entre ambos persisten sentimientos y una conexión especial.

¿Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez regresaron? Esto dijo el actor sobre una posible reconciliación

Ochmann fue cuestionado de manera directa sobre la posibilidad de retomar su relación sentimental con Aislinn Derbez. Aunque no confirmó un regreso, tampoco descartó esa posibilidad.

“Uno nunca sabe, donde hubo fuego, cenizas quedan; la moneda está en el aire, no se puede negar, la química ahí está y el amor también ahí está”, expresó el actor ante la prensa de espectáculos.

La respuesta llamó la atención porque se trata de una de las declaraciones más abiertas que ha realizado sobre el tema desde que ambos pusieron fin a su matrimonio en 2020.

El comentario alimentó las especulaciones que han acompañado la promoción de Hasta el fin del mundo, proyecto que los reúne nuevamente como coprotagonistas.

En otro momento del intercambio, Ochmann también fue interrogado sobre las segundas oportunidades en el amor. Su respuesta evitó definiciones sobre su situación sentimental actual, aunque dejó clara su visión sobre las relaciones afectivas: “Yo no creo en partes, el amor es, existe o no existe”, señaló.

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez, juntos en 2016. FOTO: ANTONIO CRUZ /CUARTOSCURO.COM (Antonio Cruz)

La relación actual entre Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez tras su divorcio

Más allá de las especulaciones románticas, el actor destacó la cercanía que conserva con la hija de Eugenio Derbez y el vínculo que han construido después de su separación.

Ochmann recordó que el rodaje se realizó en España hace poco más de dos años y explicó que esa experiencia fortaleció su relación personal y familiar.

“Estuvimos muy unidos tanto en la parte personal como dentro de la escena, supimos ser muy buen equipo, ambos como papás, porque obviamente estábamos los dos filmando y al mismo tiempo haciéndonos cargo de Kai”, compartió.

En otro encuentro con medios, el actor también describió el tipo de relación que mantiene actualmente con su expareja. “Seguimos llevándonos increíble, con un vínculo muy padre (...) Tenemos un vínculo bien bonito, estamos muy unidos”, afirmó.

‘Hasta el fin del mundo’: la película que reunió de nuevo a Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez

El resurgimiento de los rumores ocurre mientras ambos promocionan Hasta el fin del mundo, película que llegará a los cines mexicanos el próximo 23 de julio.

La producción representa un reencuentro profesional significativo para los actores, quienes vuelven a interpretar a una pareja años después de haber terminado su relación sentimental en la vida real.

La expectativa alrededor de la cinta aumentó debido a que las apariciones conjuntas de los actores y sus declaraciones sobre el cariño que conservan han provocado preguntas constantes sobre una posible reconciliación.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado que exista una relación sentimental más allá de la amistad, la coparentalidad y el vínculo familiar que mantienen.

¿Qué dijo Mauricio Ochmann sobre Aislinn Derbez tras la muerte de Gabriela Michel?

Ochmann también habló brevemente sobre el momento personal que atraviesa Aislinn Derbez tras el fallecimiento de su madre, la actriz Gabriela Michel.

El actor consideró que la actriz ha enfrentado el proceso de duelo de manera positiva, aunque reconoció la complejidad de una pérdida de esa magnitud.

“Ha vivido el proceso de una manera muy sana, siempre la pérdida de un familiar y en este caso de tu mamá es muy dolorosa”, comentó.

¿Cómo fue la historia de amor de Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez?

La relación de Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez comenzó en 2014 durante el rodaje de la película A la mala. Tras iniciar un romance, la pareja se convirtió en una de las más populares del entretenimiento mexicano.

Se casaron en mayo de 2016 en Tepoztlán, Morelos, y en febrero de 2018 nació su hija Kailani. En marzo de 2020 anunciaron su separación mediante un mensaje conjunto en el que señalaron que la decisión se tomó desde el amor y el respeto mutuo.